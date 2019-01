Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte - Lage ist unklar

Am Freitag wurden per E-Mail Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte ausgesprochen.

In Wiesbaden, Kiel, Erfurt und Magdeburg sind aktuell Großaufgebote der Polizei im Einsatz. Der Grund sind anonyme Drohungen. Wie akut die Bedrohung ist, ist aktuell völlig unklar.

Update 11.48 Uhr: Auch das Landgericht in Bremen soll betroffen sein. Wie Radio Bremen berichtet wurde am dortigen Landgericht ebenfalls ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Es soll sich dabei um einen Brief handeln, der von der Polizei überprüft worden ist. Er enthielt wohl keine gefährlichen Substanzen.

Update 11.30 Uhr: Auch in Saarbrücken wurde das Landgericht laut SR vorübergehend wegen einer Bombendrohung geräumt. Das Gebäude wurde anschließend mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Nach Angaben der Polizei wurde aber nichts gefunden, so dass der Betrieb mittlerweile wieder normal läuft.

In Kiel wurde das Landgericht mittlerweile wieder freigegeben, so dass die Menschen in das Gebäude zurückkehren können. Laut Polizei wurde dort nichts Verdächtiges gefunden.

Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte: Polizei reagiert mit Großeinsätzen

Wiesbaden - Drohungen gegen mehrere Landgerichte haben die Polizei in mehreren deutschen Städten am Freitag in Aufruhr versetzt. Darin drohen Unbekannte mit einem gefährlichen Gegenstand bzw. mit dem Einsatz eines Sprengsatzes. Wie ernst die Lage ist, ist aktuell völlig unklar.

In Wiesbaden hat die Polizei das Landgericht sowie umliegende Gebäude geräumt, da eine unmittelbare Gefahr durch die Drohung, die per E-Mail ausgesprochen wurde, nicht ausgeschlossen werden kann. Außerdem ist ein Abschnitt der Mainzer Straße aktuell gesperrt. Mittlerweile hat die Polizei wohl einen verdächtigen Gegenstand im Landgericht gefunden und sucht das Gebäude derzeit mithilfe von Diensthunden ab.

Uns wurde ein verdächtiger Gegenstand im #Landgericht gemeldet - wir sind vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Das Gebäude wird derzeit abgesucht - für die Absuche sind u.a. auch Diensthunde im Einsatz.#Justizzentrum #Wiesbaden pic.twitter.com/JUzZDb3Ogq — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 11. Januar 2019

Auch in Kiel, Erfurt und Magdeburg werden gerade die Landgerichte geräumt, da es dort ebenfalls Bombendrohungen gab. Ob ein Zusammenhang zwischen den Drohungen besteht, ist aktuell noch unklar. Die Polizei Brandenburg meldet via Twitter außerdem eine Drohung gegen das Justizzentrum in Potsdam. In allen Fällen sind die Drohungen laut dpa per E-Mail eingegangen. Laut Polizei Magdeburg soll sogar ein bundesweiter Anschlag angekündigt worden sein.

Derzeit sind wir im #Justizzentrum in #Potsdam im Einsatz. Dort ist eine Drohung eingegangen, die die Explosion eines Sprengsatzes am heutigen Tag ankündigt. Weitere Informationen folgen. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 11. Januar 2019

In Erfurt konnte zumindest leichte Entwarnung gegeben werden, da ein Sprengstoffspürhund bei der Suche nicht anschlug. Die 30 Bediensteten, die zuvor aus dem Gerichtsgebäude gebracht worden waren, sollen ihre Arbeit im bald wieder aufnehmen können.

