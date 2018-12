Mysteriöser Vorfall an Heiligabend: Vor Kneipe fällt ein Schuss, jemand wird verletzt - und verschwindet

Fahndung nach Täter und Opfer

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag, wurde vor einer Kneipe in der Rheingaustraße in Wiesbaden geschossen. Spuren am Tatort legen nahe, dass ein Mensch dabei verletzt worden sein muss. Jetzt sucht die Polizei Täter und Opfer.