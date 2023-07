Wochenende in NRW: Rheinkirmes, Gruga-Flohmarkt und Send in Münster

In NRW laufen am Wochenende gleich drei Volksfeste. © Rüdiger Wölk/imago

Wer noch auf der Suche nach Freizeitaktivitäten ist, findet gerade am Wochenende einige Events in NRW. Unter anderem läuft die Rheinkirmes und der Send.

Köln – Am Wochenende ist wieder einiges los in Nordrhein-Westfalen. Gleich mehrere Großveranstaltungen finden in Städten wie Düsseldorf, Münster und Essen statt. Am Freitag (14. Juli) startet die Rheinkirmes 2023 auf den Oberkasseler Rheinwiesen. Mit vier Millionen Besuchern jährlich ist sie die größte Kirmes am Rhein. Bereits einen Tag zuvor ging es in Münster los mit der Sommersend 2023. In Essen kommen Besucher auf dem riesigen Gruga-Flohmarkt voll auf ihre Kosten.

24RHEIN zeigt alle Freizeittipps fürs Wochenende auf einen Blick.