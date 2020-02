Spaziergänger machen grausigen Fund - War es wieder ein Wolfsriss?

Der Wolf ist in Nordhessen unterwegs: An einem Waldweg im Werra-Meißner-Kreis haben Fußgänger einen grausigen Fund gemacht. Ist es ein Wolfsriss?

Im Waldkappeler Ortsteil Bischhausen im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen hat möglicherweise ein Wolf* ein Wildtier gerissen.

Ein Rissgutachter wird nun überprüfen, ob es sich beim Täter tatsächlich um einen Wolf handelt.

Vermutlich ein Wolf hat ein Wildtier nahe dem Waldkappeler Ortsteil Bischhausen im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen gerissen. Einen entsprechenden Fund haben Passanten am Sonntagmorgen an einem Waldweg gemacht.

+ Passanten fanden den Kadaver: Vermutlich hat ein Wolf im Werra-Meißner-Kreis ein Wildtier gerissen. © Privat

Die Entdeckung wurde umgehend bei der Wolfshotline gemeldet. Passanten sicherten die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Rissgutachters ab. Dieser wird nun überprüfen, ob wirklich ein Wolf zugebissen hat.

Wolf in Nordhessen: Zweiter Angriff in 2 Wochen im Werra-Meißner-Kreis

Der mögliche Wolfsriss im Waldkappeler Ortsteil Bischhausen wäre schon die zweite Tat von einem Wolf in weniger als zwei Wochen im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen. Denn dort fanden Besitzer in der Nähe der Kleinstadt Sontra vor wenigen Wochen ebenfalls Spuren von einem Wolf.

Dieses Raubtier hat möglicherweise ein trächtiges Schaf in Sontra schwer verletzt. Tiefe Wunden an Hals, Ohren und den Hinterläufen ließen den Besitzer Tarzan Doganay einen Wolfsangriff vermuten.

Außerdem fand er massive Spuren eines Kampfes wenige Meter vom Stall entfernt.

Auch in diesem Fall untersuchte ein Wolfsgutachter den Ort und entnahm von dem Schaf an allen Verletzungsstellen Gewebeproben, die im Nachhinein genetisch untersucht werden.

Wolf reißt vermutlich seltenes Kalb im Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen

Auch in Rotenburg im Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen hat vor kurzem möglicherweise ein Wolf ein äußerst seltenes Kalb der Rasse Rotes Höhenvieh gerissen. Das verletzte Kalb fand er nach Hinweisen einer Spaziergängerin außerhalb der Weide. Es war am Bauch und am Hinterteil angefressen, der Schwanz war abgebissen.

+ Möglicherweise Spuren von einem Wolf: In Bischhausen im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen hat vermutlich ein Wolf ein Wildtier gerissen. © Privat

Das Muttertier, das ebenfalls außerhalb der Weide gefunden wurde, war so verstört, dass Halter Manuel Stück es notschlachten musste. "Sie war völlig verstört und verwirrt. Es ist uns leider nicht anderes übrig geblieben", sagte Stück, der außerdem graue Haarbüschel am Stacheldrahtzaun fand. Ob der Angreifer aber tatsächlich ein Wolf war, darüber muss erst eine DNA-Analyse Aufschluss bringen.

Wolf Siegfried ist im Wildtierpark Alte Fasanerie in einem Teich ertrunken. Jede Hilfe kam zu spät - die Besucher mussten den Tod des Tieres mit ansehen.

War es ein Wolf? Ein Video das im Internet viral ging, wirft seit dem 17.02.2020 diese Frage auf.