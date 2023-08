Trigema-Chef Wolfgang Grupp: „Ich gehe zu keinem Arzt und nehme keine Medizin“

Fitness-Rezept vom Trigema-Boss

In einem Alter, in dem andere sich wohl längst zur Ruhe gesetzt hätten, hält Trigema-Chef Wolfgang Grupp noch immer die Fäden seiner Firma in der Hand. Auch körperlich wirkt er nicht wie ein typischer 81-Jähriger. Nun spricht er über sein Fitness-Geheimnis.

Burladingen - Andere genießen in seinem Alter vermutlich längst ihre wohlverdiente Rente, doch er kann offenbar nicht loslassen: Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist noch immer in seiner Firma präsent wie eh und je. Auch mit 81 Jahren wirkt der Unternehmer tatkräftig und entscheidungsfreudig. Mit seinem markanten Auftreten polarisiert er mitunter, nimmt aber auch viele Menschen für sich ein. Auf Social Media erreichen Videos seiner Reden teilweise Hunderttausende Aufrufe. Wie schafft es der Trigema-Boss, im hohen Alter noch so dynamisch zu sein?

Wolfgang Grupp über sein Fitness-Geheimnis: „Die Natur ist besser als künstliche Dinge“

In einem Video-Clip, der kürzlich auf TikTok viral ging, spricht Grupp über sein Fitness-Geheimnis: „Ich gehe praktisch zu keinem Arzt und nehme auch keine Medizin. Weil ich sage, man kann auch seinen Körper selbst disziplinieren und selbst stählern. Die Natur ist besser als künstliche Dinge.“

Für Grupp steht fest: Bewegung muss sein. So zieht der Unternehmer jeden Morgen Bahnen in seinem Pool, um sich fit zu halten. Auch sein Speiseplan ist speziell, wie er kürzlich in einem Interview verriet. So isst der Trigema-Chef laut eigenen Angaben nie warm.

Wolfgang Grupp will nach seinem Karriereende weiter im Unternehmen bleiben

Auch, wenn ihm das Aufhören sichtlich schwerfällt: Bald ist es auch für Wolfgang Grupp an der Zeit, seinen Chefposten abzugeben. Bereits bis Ende des Jahres 2023 wird der Firmenpatriarch alle seine Trigema-Anteile an seine Frau übergeben. Diese hat dann sechs Monate Zeit, die Firma an einen Nachfolger zu übergeben. Ob Tochter Bonita oder Sohn Wolfgang Junior die Geschäftsführung übernimmt, ist noch nicht abschließend geklärt. Allerdings soll nach Wunsch des Vaters nur eines der Kinder das Unternehmen fortführen.

Trotz seines Karriereendes will Grupp weiter im Unternehmen bleiben, wie er betont. Man wird ihn künftig zwar nicht mehr in der Position des Geschäftsführers, dafür aber weiterhin live und in Farbe und bereit für Gespräche antreffen.