Polizei stoppt Ungarn auf Autobahn - Schock bei Blick in Kofferraum

Was hat die Polizei in der Nähe von Worms in einem Kofferraum gefunden?

Bei einer Routinekontrolle ist den Beamten ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Unfassbar, was der Ungar in seinem Kofferraum hatte!

Worms - Die Polizei stoppt einen Ungarn auf Autobahn 61 bei Worms - Schock bei Blick in Kofferraum! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Polizei stoppt Ungarn auf Autobahn nahe Worms - Schock bei Blick in Kofferraum!

Dienstagnachmittag auf der A61 in der Nähe von Worms. Polizisten zogen einen Ungarn mit seinem Kombi raus. Der 39-Jährige, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, habe zunächst ganz routiniert Führerschein, Fahrzeugpapiere und Reisepass vorgelegt. Als die Beamten jedoch fragten, wohin die Reise ging, verstand der Mann urplötzlich kein Wort Deutsch mehr. Klar, dass die Ordnungshüter da skeptisch wurden...

Worms: Polizei stellt 800 Stangen Zigaretten bei Ungar sicher

Also hieß es Fahrzeugkontrolle auf der A61 in der Nähe von Worms - und siehe da, die Polizei wurde fündig! Ein Blick in den Kofferraum dürfte die Beamten durchaus geschockt haben. Denn in dem unauffälligen Mietkombi mit deutschem Kennzeichen wartete ein nicht ganz alltäglicher Fund: Etliche Kippen! Insgesamt 800 Zigarettenstangen einer Billigmarke aus dem Ausland waren sorgsam versteckt worden. "Allein der Steuerschaden hätte bei einem Verkauf 26.000 Euro betragen", schreibt die Polizei. Bei dem 39 Jahre alten Ungarn klickten Handschellen, gegen ihn wird nun wegen Schmuggels ermittelt.

+ 800 Stangen Zigaretten stellten die Beamten nahe Worms sicher. © Verkehrsdirektion Mainz

