Frauenleiche in Duisburger Café entdeckt

Frauenleiche in Duisburger Cafe entdeckt.

Duisburg - Grausige Entdeckung in einem Duisburger Café: Ein Spaziergänger entdeckte durch die Glasfront die Leiche einer Frau. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Eine grausige Entdeckung hat ein Zeuge am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Duisburg gemacht. Durch die Glasfront eines Cafés sah er am Vormittag eine Frauenleiche in einer Blutlache liegen und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Frau wurde nach ihren Angaben getötet.

Die Feuerwehr öffnete nach dem Anruf des Zeugen die Tür des Cafés. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Angaben machte die Polizei zu dem Fall zunächst nicht.

Die Leiche soll den Beamten zufolge am Donnerstag obduziert werden. Eine 15-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen, bei der Tatortarbeit leistete das Landeskriminalamt Unterstützung. Im Hafenbecken sollten Taucher nach der möglichen Tatwaffe suchen.

AFP