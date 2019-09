Zugführer spürt Schlag und findet Blutspuren am Fahrzeug - Polizei findet traurige Ursache

Stundenlang sind die Gleise gesperrt, weil ein Zugführer während der Fahrt einen Schlag spürte und später Blut am Fahrzeug fand.

Ein Zugführer bemerkte während der Fahrt einen Schlag und fand später Blutspuren am Fahrzeug.

Am Dienstagmorgen kam es zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr bei Crailsheim in der Region Heilbronn-Franken. Grund dafür war ein Zusammenstoß mit einem zunächst unbekannten Objekt. Der Fahrer eines Regionalzugs spürte auf der Strecke einen Schlag und entdeckte anschließend Blutspuren an der Zugfront. Mit der Annahme, dass ein Mensch vom Zug erfasst worden sein könnte, suchten daraufhin mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber die Gegend ab.

Crailsheim: Blutspuren am Zug nicht von einem Menschen

Dem war zum Glück nicht so. Dennoch machten die Einsatzkräfte einen traurigen Fund: Bei der Suche nach einer verletzten Person entdeckten sie gleich mehrere tote Wildschweine an der Bahnstrecke, berichtete der SWR. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass vermutlich sechs oder sieben Wildschweine bei dem Zusammenstoß mit dem Zug tödlich verletzt wurden.

Die Gleise am betroffenen Abschnitt zwischen Crailsheim und Sulzfeld waren am Dienstagmorgen vorübergehend gesperrt. Immer wieder komme es zu Wildunfällen mit Zügen im ländlichen Bereich, sagte der Polizeisprecher. Dass eine ganze Gruppe von Tieren auf einmal erfasst werde, sei aber ungewöhnlich. Ein Förster nahm die toten Tiere mit.

Erhöhter Wildwechsel: Was dabei zu beachten ist

Im August hatte ein Mann einen Kontrolleur verfolgt, nachdem er ohne gültigen Fahrschein angetroffen wurde. Im weiteren Verlauf musste eine Stadtbahn eine Schnellbremsung durchführen, berichtete echo24.de*.

Nach dem tragischen Zugunglück in Frankfurt im Juli hatte echo24.de* mit den Reisenden am Heilbronner Hauptbahnhof gesprochen. Wie verhalten sie sich und mit welchem Gefühl betreten sie den Bahnsteig?

*echo24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerkes Ippen-Digital