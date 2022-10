Zwei Tote in Sparkassenfiliale gefunden – Hintergründe noch unklar

Von: Elias Bartl

In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden worden. © Benjamin Nolte/DPA

Mitarbeiter einer Sparkassenfiliale in Schleswig entdeckten am Morgen zwei Tote im SB-Bereich der Bank. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schleswig – In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden worden. Hintergründe seien noch unbekannt, die Ermittlungen liefen zur Stunde noch, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Bisher gebe es keinerlei Anhaltspunkte, die für oder gegen ein Tötungsdelikt sprächen.

Ermittlungen in Schleswiger Sparkassenfiliale: Mitarbeiter entdecken zwei Leichen in der Bank

Die beiden Menschen wurden von Mitarbeitern leblos im SB-Bereich der Sparkasse in Husum gefunden, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. (DPA)