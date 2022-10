10 Serien wie die Netflix-Serie Dahmer

Teilen

The Pembrokeshire Murders, The Act, The Thing About Pam und When They See Us © ITV/ Hulu/ NBC/ Netflix

True Crime liegt schon seit einiger Zeit im Trend. Mit der Serie „Monster - The Jeffrey Dahmer Story“ hat der Hype bei Netflix einen neuen Höhepunkt gefunden. Wer die Miniserie über den Serienkiller bereits geschaut hat, der findet hier unsere 10 Vorschläge für Nachschub.

2014 wurde der weltweit beliebte Podcast „Serial“ ausgestrahlt, in dem die Reporterin Sarah König den wahren Fall eines inhaftierten Mannes begleitete, der als Teenager des Mordes an einer Mitschülerin verurteilt wurde. Seitdem boomt das True-Crime-Genre, ob als Podcast, als Doku, als Serie, als Film, überall werden bekannte und auch bisher weniger bekannte Kriminalfälle auf die Mattscheibe und in die Ohren gebracht. Das jüngste Beispiel für den Boom ist die Serie Monster - Die Geschichte von Jeffrey Dahmer, die bei Netflix aktuell alle Rekorde bricht. Wer die zehn Episoden bereits geschaut hat, der findet hier Nachschub für einen Serienmarathon mit Real-Crime-Flair.

The Thing About Pam

Die US-Serie The Thing About Pam erzählt die Geschichte des Mordes an Betsy Faria aus dem Jahr 2011. Für die Tat wurde ihr Ehemann Russ verurteilt, der jedoch beteuerte, dass er das Verbrechen nicht begangen habe. Seine Verurteilung wurde später aufgehoben und die beste Freundin der Toten, Pam Hubb geriet ins Visier der Ermittler. Dargestellt wird die Verdächtige in dieser Serie von Hollywood-Star Renee Zellweger. Die bringt in Steppjacke und mit Mega-Getränkebecher das unheilvolle Verhalten der angeblichen Freundin bedrückend auf den Punkt und zieht uns in eine düstere Geschichte voller Abgründe vor der normalen Fassade im Mittelstandsamerika. In Deutschland ist die Serie derzeit unter anderem bei RTL+ zu streamen. Neun weitere Empfehlungen für True-Crime-Fans finden Sie auf Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)