1923: Kritik der Episode 1x07

Szenenbild aus der 1923-Episode „Die Fünfhundert-Regel“ © Paramount+

Um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geht es in „Die Fünfhundert-Regel“, Folge sieben des „Yellowstone“-Prequels „1923“ bei Paramount+. Die Duttons bereiten sich auf die Endschlacht gegen Widersacher Whitfield vor, die junge Teonna beutelt das Schicksal.

Darum geht es in der Folge „Die Fünfhundert-Regel“ der US-Serie „1923“: Auf Yellowstone ist der Winter eingebrochen. Jack (Darren Mann, „Chilling Adventures of Sabrina“) und Elizabeth (Michelle Randolph, „The Throwback“) erfreuen sich an ihrem Glück und Jacob Dutton (Harrison Ford, „Indiana Jones“) hat sich mittlerweile weitestgehend von seinen beim Attentat von Banner Creighton (Jerome Flynn, „Ripper Street“) erlittenen Verletzungen erholt.

Zusammen mit den neuen und alten Cowboys der Ranch reiten die beiden in die Stadt, um dort zusammen mit Sheriff McDowell (Robert Patrick, „The Night Agent“) Creighton zu verhaften. Dieser lebt in einer Villa Donald Whitfields (Timothy Dalton, „Penny Dreadful“) wie die Made im Speck und wird verhaftet, als er sich gerade zwei Prostituierte in das Haus geholt hat. Das komplette Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)