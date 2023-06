1923: Kritik der 6. Episode der Paramount+-Serie

Szenenfoto aus der Episode „Ein Ozean näher zum Schicksal“ der Serie „1923“ © Paramount+

In Folge sechs des „Yellowstone“-Prequels „1923“, „Ein Ozean näher zum Schicksal“, bei Paramount+ geraten Spencer und Alexandra in Seenot, während sich der wiedererstarkende Jacob Dutton und seine Frau Cara zu Hause auf den bevorstehenden Weidekrieg vorbereiten.

Darum geht es in der Episode „Ein Ozean näher zum Schicksal“ der US-Serie „1923“: Die flüchtige Teonna Rainwater (Aminah Nieves, „Blueberry“) nimmt in der Obhut des ebenfalls indigenen Schafhirten Hank (Michael Greyeyes, „Firestarter“) die Identität dessen Sohnes Joe an. Der echte Joe soll derweil auf die Suche nach Teonnas Vater gehen.

Zwei auf der Spur der jungen Frau befindliche Polizisten erscheinen auch bei Teonnas Großmutter Issaxche (Amalia Rico, „Walker“). Als diese sich in ihrer Angst unkooperativ zeigt, wird sie von einem der beiden kurzerhand erschlagen. Spencer (Brandon Sklenar, „Westworld“) und Alexandra (Julia Schlaepfer, „Über mir der Himmel“) konnten sich in letzter Sekunde auf den kieloben treibenden gekenterten Schlepper retten. Ihnen ist allerdings klar, dass sie kaum Überlebenschancen haben. Das komplette Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)