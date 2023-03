24: Kehrt Jack Bauer noch einmal zurück?

Kiefer Sutherland in 24

CTU-Agent Jack Bauer befindet sich nach letztem Stand noch in russischer Gefangenschaft und sofern kein weiteres 24-Revival kommt, wird sich das auch nicht ändern. Schauspieler Kiefer Sutherland spricht allerdings regelmäßig mit Showrunner Howard Gordon und hat mehrere Ideen.

Dass Jack Bauer in „24“, dem Fernsehfilm „24: Redemption“ und dem Miniserien-Revival „24: Live Another Day“ zu sehen war, ist schon wieder fast eine Dekade her. Damals endete seine Geschichte damit, dass er sich im Tausch gegen CTU-Direktorin Chloe O‘Brian (Mary Lynn Rajskub) in russische Gefangenschaft begab. Mit Entertainment Weekly sprach Hauptdarsteller Kiefer Sutherland nun darüber, wie man die Agentenserie erneut zurückbringen könnte:

„Howard (Gordon) und ich sprechen öfter miteinander und das Thema kommt unweigerlich hoch. Die Idee, ihn zurückzubringen - ich brainstorme hier nur - halte ich für eine interessante Idee. Man könnte einen ganz neuen Cast an Leuten einführen, die daran arbeiten, ihn rauszubekommen, und es von dort an laufen lassen. Man könnte es auf viele Weisen machen.“ Was für Ideen Sutherland sonst noch hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)