„Der ist fast 40“: Carmen Geiss will Davina mit Familienfriseur verkuppeln

Von: Jonas Erbas

Teilen

Kuppelei bei den Geissens? Familienfriseur Ozan sei „so ein lieber Typ“, schwärmt Carmen Geiss – und strapaziert damit die Nerven von Tochter Davina.

Monaco – Noch ist Familienpatriarch Robert Geiss (59) der einzige Mann im Haus, doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis seine Töchter Shania (18) und Davina (19) mit ihrem ersten Freund vorstellig werden. Dabei hat ausgerechnet Mama Carmen (57) bereits einen heißen Favoriten ausgemacht, der durchaus mit seinen Qualitäten zu überzeugen weiß.

Flirtversuch bei den Geissens? Carmen schwärmt vom Familienfriseur, Davina ist genervt

Bereits seit einer Weile vertrauen Carmen Geiss und Co. auf die Styling-Künste von Familienfriseur Ozan (35). Der taucht offenbar auch in der kommenden „Die Geissens“-Folge (montags, 20:15 Uhr auf RTLZWEI) am nächsten Montag (24. April) auf – und trifft im Geiss‘schen Domizil auf eine mürrische Davina, die sichtlich angeschlagen wirkt, wie ein kurzer RTLZWEI-Ausschnitt bei Instagram zeigt.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

„Der Ozan ist da und Davina …“, beginnt Carmen Geiss, wird dann aber von dem Friseur unterbrochen: „Und Davina geht‘s gleich besser“, lacht er frech. Doch während sich Robert, Carmen und ihr Gast bester Laune erfreuen, wirkt Davina völlig entnervt. „Jetzt gleich hat sie Kopfschmerzen“, zieht ihr Vater sie auf. „Und Dünnschiss“, entgegnet die 19-Jährige ihm misslaunig. Grund für ihre Verstimmung scheint Ozan zu sein: „[Das ist] das sechste Mal, dass er mir eine Umarmung geben möchte“, beschwert sie sich.

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Davina Geiss schiebt Kuppeleien von Mama Carmen den Riegel vor

Mama Carmen ist dahingegen hin und weg von dem Haarstylisten: „Ich weiß gar nicht, was Davina hat – Ozan ist so ein lieber Typ, sieht gut aus und kann auch noch die Haare machen!“ Und die Millionärsgattin setzt noch einen drauf: „Früher haben meine Eltern immer gesagt: Was sich neckt, das liebt sich“, erklärt sie ihrer Tochter herausfordernd – die ist entsetzt: „Ach nee, wirklich?“ Jeglichen Kuppeleien schiebt die Geissens-Tochter ganz uncharmant einen Riegel vor: „Der ist 35 Jahre alt, der ist fast 40!“

„Zu alt für dich, zu jung für mich“, gibt auch Ozan zu, startet dann aber doch noch einen letzten Flirtversuch: „Aber Liebe kennt kein Alter!“, wendet er sich an Davina. Läuft da tatsächlich etwas? Ein gemeinsames, recht vertrautes Selfie der beiden sorgte bereits 2021 für Aufsehen. Damals erklärte Carmen Geiss bei bild.de allerdings: „Das ist nicht Davinas Freund, sondern unser Familienfriseur. Darum kommt er auch zu uns aufs Boot.“ Aufschluss darüber, wie und ob es mit Davina und Ozan weitergeht, liefert jedoch erst die kommende „Die Geissens“-Folge. In der aktuellen Ausgabe machte Robert Geiss indes seine Ehefrau für die „schlechte“ Erziehung der Geissens-Töchter verantwortlich. Verwendete Quellen: instagram.com/rtlzwei, bild.de