„Abartiger“ Rich-Kids-Streit: Angeblicher Jung-Millionär macht Shania Geiss nun öffentlich lächerlich

In Kitzbühel will Sascha Stammer 2022 eine Liaison mit Geissens-Tochter Shania gehabt haben, so der angebliche Multimillionär. Weil sich die 18-Jährige anwaltlich wehrte, entbrennt nun ein reger Streit.

Heidelberg/Monaco – Zwischen Shania Geiss (18) und dem angeblich millionenschweren Sascha Stammer (23) soll es im November 2022 beim Feiern in Kitzbühel mächtig gefunkt haben – behauptete zumindest der 23-Jährige und veröffentlichte als Beweis jüngst recht eindeutige Chats, die den intimen Nachrichtenaustausch belegen sollen. Die Rechnung machte der Jung-Unternehmer allerdings ohne die Geissens-Tochter: Die gab an, Stammer gar nicht zu kennen und wehrte sich mithilfe ihrer Anwälte gegen den gefälschten WhatsApp-Verlauf.

Affären-Wirrwarr um Shania Geiss und angeblichen Jung-Millionär – ein Fall für den Anwalt

Im Affären-Wirrwarr um Shania Geiss und den angeblichen Millionär Sascha Stammer verhärten sich die Fronten: Der 23-Jährige habe „die ganze Geschichte einfach nur erfunden und gefälscht“, so die 18-Jährige in einem RTL-Interview jüngst. Außerdem kenne sie ihn nicht, weder persönlich noch über das Internet. Stammer hat inzwischen sogar Post von einem Anwaltsteam erhalten, das die Geissens nach Bekanntwerden der Behauptungen eingeschaltet hatten.

+ Aussage gegen Aussage: Sascha Stammer behauptet, eine Liaison mit Shania Geiss gehabt zu haben, doch die 18-Jährige erklärte jüngst, den angeblichen Multimillionär gar nicht zu kennen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Shania Geiss/Sascha Stammer

Die Folge: „Herrn Stammer wurde die weitere Veröffentlichung des Chats gerichtlich verboten. Er hat eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben“, so Dr. Andreas Boele, der Anwalt der Familie Geiss, bei bild.de. Bei dem Jung-Unternehmer, der sich unter anderem als Betreiber eines eigenen Modelabels betätigt, sorgt das allerdings für Unmut, wie sein Instagram-Account recht eindeutig belegt.

+ In seiner Instagram-Story kommentierte Stammer bereits verschiedene Presseberichte, in denen Shania Geiss ihre Version der Geschichte schildert – den angeblichen Multimillionär scheint das zu erheitern © Screenshot/Instagram/Sascha Stammer

Sascha Stammer reagiert auf angebliche Liaison mit Shania Geiss – über die Presse kann er nur lachen

Dort „sammelt“ Sascha Stammer in seinem Profil diverse Medien- und Presseberichte zu dem Vorfall und kommentiert diese auch teilweise. Was er von Shania Geiss hält, geht aus teils spitzen Bemerkungen eindeutig hervor: „Ist wohl Werbung für ihre neue Staffel“, stichelte der 23-Jährige wegen eines RTL-Fernsehbeitrags, in dem die 18-Jährige zu Wort kommt. Seine Unterlassungserklärung sei lediglich „ein Entgegenkommen“ gewesen, stellt Stammer in einer anderen Story klar. Einen „Exclusiv – Weekend“-Bericht nennt er indes „abartig“ – und zeigt: So ganz zufrieden mit der Berichterstattung ist er nicht!

Die Geissens-Töchter werden im Netz immer wieder angefeindet, doch bis dato endete wohl kein Fall derart verworren. Zuletzt sorgte auch die Matriarchin der steinreichen Familie für Aufsehen: Auf einem Foto von Carmen Geiss (57) wollen Fans den angeblich untreuen Peter Klein (55) entdeckt haben. Verwendete Quellen: „RTL Exclusiv“ (RTL/RTL+; Sendung vom 19. Februar 2023), instagram.com/saschastammer

