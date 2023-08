Ahsoka: Disney verrät Streamingzahlen zum Auftakt

Wie schneidet die Star-Wars-Serie auf dem Streamingdienst ab?

© Disney+ Szenenbild von „Ahsoka"

Normalerweise veröffentlicht Walt Disney keine genauen Streamingzahlen für die eigenen Inhalte. Im Fall der Star-Wars-Serie „Ahsoka“ hat man nun eine Ausnahme gemacht und freut sich über den Erfolg.

Unüblich für Disney+ wurde eine Woche nach dem Start der Star-Wars-Serie „Ahsoka“ eine Pressemeldung veröffentlicht, die konkrete Abrufzahlen nennt. Via StarWars.com wurde bekanntgegeben, dass die erste Episode 14 Millionen Views erreicht hat. Dabei zählt ein View als gesamte Streamzeit geteilt durch die Laufzeit.

Demnach war die Folge Part One: Master and Apprentice der erfolgreichste Titel beim Maushaus-Streamingdienst der Woche und das weltweit. Die Formulierung ist allerdings interessant, denn es wird nicht von einem Allzeit-Rekord gesprochen, sondern nur von dieser Woche. Was die Verantwortlichen von den Stream-Zahlen von „Ahsoka“ halten, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)