Ahsoka: Kritik des ersten Teils - Meister und Schüler

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Rosario Dawson in der Serie „Ahsoka“ © Disney+

In „Part One: Master and Apprentice“, der Auftakt der neuen „Star-Wars“-Serie „Ahsoka“ bei Disney+, versucht die titelgebende Ex-Padawan Anakin Skywalkers, nach der Flucht einer wichtigen Gefangenen ihre alte Freundin Sabine Wren wieder an ihre Seite zu holen.

Da ist sie also, die lange und heiß ersehnte neue Streaming-TV-Serie aus der Saga von „Star Wars“, „Ahsoka“. Wie schon vorher bekannt wurde, präsentiert Disney+ zum Serienstart gleich die beiden ersten Episoden, die bereits ab 3 Uhr morgens abgerufen werden konnten.

Die von Rosario Dawson gespielte, mittlerweile erwachsene einstige Elevin des späteren Darth Vader Anakin Skywalker ist in ihrer Real-Inkarnation ja bereits seit der allerersten Streamingserie von „Star Wars“, „The Mandalorian“ keine Unbekannte mehr.

