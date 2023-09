Ahsoka: Kritik zur vierten Episode der Disney+-Serie

Teilen

Szenenfoto aus der „Ahsoka“-Folge „Teil vier: Gefallene Jedi“ © Disney+

In der vierten Folge von „Ahsoka“ bei Disney+, „Teil vier: Gefallene Jedi“, werden die Titelheldin und ihre Padawan-Schülerin Sabine Wren erstmals direkt mit ihren Widersachern Baylan Skoll, Shin Hati und Marrok konfrontiert, während das Ziel der Feinde näher rückt.

Das passiert in der „Ahsoka“-Folge „Teil vier: Gefallene Jedi“: Ahsoka (Rosario Dawson, „Geistervilla“), Sabine (Natasha Liu Bordizzo, „The Voyeurs“) und Huyang (Originalstimme David Tennant, „Doctor Who“) arbeiten nach ihrer Notlandung im Denab-System daran, ihr Schiff wieder in Gang zu bringen und Verbindung mit der Flotte der Republik aufzunehmen. Dabei werden sie bereits von den Leuten von Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto, „The Sensei“) beobachtet...

Da sich die Reparaturen als schwierig erweisen, wollen Ahsoka und Sabine zu Fuß Morgans Stützpunkt erreichen, in dem sie mittels des erbeuteten Kartenartefakts in einem uralten Steinkreis die Koordinaten des Aufenthaltsortes von Großadmiral Thrawn und Ezra Bridger ermitteln will. Insbesondere die unsichere Sabine macht ihre Waffen bereit. Baylan Skoll (Ray Stevenson, „Vikings“) befiehlt derweil den Angriff. Nachdem eine Vorhut Huyang attackiert hat, können die beiden Jedi die Feinde zunächst abwehren. Ein ausführliches Review zur vierten Episode der Serie „Ahsoka“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Thorsten Walch)