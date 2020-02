„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Wer kennt diesen toten Wanderer? Grusel-Bild von Leiche veröffentlicht

Das Foto eines abgestürzten Wanderers am Grünstein wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...unbekannt“ gezeigt. Wer kennt den Toten?

Wer ist der unbekannte tote Mann vom Grünstein?

Ermittler tappen auch Monate nach dem Fund im Dunkeln.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ zeigte den Fall nun in ihrer aktuellen Sendung.

Update vom 13. Februar: Nachdem der Fall des am Grünstein abgestürzten Mannes im Januar doch nicht bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ ausgestrahlt wurde, war er Teil der Sendung vom Mittwochabend (12. Februar).

Ein Wanderer wurde am 16. August Zeuge, wie der Mann vom Berg in die Tiefe stürzte. Der Unbekannte hatte keine Papiere bei sich, auch Monate später kennt die Polizei noch nicht seine Identität. Rudi Cerne stellte den Fall in der aktuellen Sendung von „Aktenzeichen XY...unbekannt“ vor. In der Sendung wurde auch ein Foto der Leiche gezeigt. Der Mann wird auf 60 bis 75 Jahre geschätzt und ist circa 1,65 Meter groß.

Mann stürzt am Grünstein ab: Fall doch nicht bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Erstmeldung vom 14. Januar:

Ismaning - Nicht selten werden Verbrechen durch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ gelöst. Im Fall eines toten Mannes plante das ZDF zunächst auch, die Zuschauer der beliebten TV-Sendung um Hilfe zu bitten. Durch die Ausstrahlung eines Fotos des Toten erhofften sich Ermittler im Vorfeld Hinweise auf die Identität des Toten. Kurzfristig musste der Fall jedoch, vermutlich aus Zeitgründen, aus dem Sendeverlauf geschnitten werden, wie Margit Preiss vom Presse-Team der Sendung bestätigt.

Im Fall der vermissten Alexandra May zeigten Ermittler ein Foto einer wichtigen Halskette. Wurde die Vermisste kurz nach ihrem Verschwinden in Begleitung zweier Männer gesehen?

Aktenzeichen XY: Wer ist der unbekannte Tote aus Grünstein?

Wer ist der unbekannte Tote, der auch nach Monaten noch nicht identifiziert werden konnte? Diese Frage stellen sich Ermittler seit dem 16. August 2019. Das Foto des toten unbekannten Mannes sehen Sie hier.* An diesem Tag stürzte der Mann am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen ab. Bei dem Absturz wurde der Unbekannte tödlich verletzt. Ein anderer Bergsteiger hatte den Absturz beobachtet und Einsatzkräfte alarmiert.

Doch obwohl der Unbekannte umgehend geborgen wurde, blieb das Rätsel um seine Identität bestehen. Denn Ausweispapiere fanden sich bei ihm nicht. Lediglich ein Bahnticket trug der Geborgene bei sich. Laut diesem Ticket war er mit dem Zug von Freilassing nach Berchtesgaden gefahren.

Aktenzeichen XY: Ermittler planten Leichenbild zu zeigen

Zusätzlich zu dem bereits vor geraumer Zeit durch die Polizei veröffentlichten Bild, wird der Unbekannte als etwa 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte graue Haare und einen grauen Bart. Die Polizei erklärt, dass der Mann eine dunkelblaue, lange Stoffhose, ein weißes Shirt und ein grau-beiges Hemd getragen hat. Außerdem hatte er eine hellblaue, dicke Jacke bei sich.

Aktenzeichen XY: Kann der Fall des unbekannten Toten gelöst werden?

Ob und wenn ja wann das Foto des toten Mannes dann in einer der nächsten Ausgaben von „Aktenzeichen XY“ gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

