Aktenzeichen XY: Mysteriöser Todessturz - wurde Sandra G. (17) von der Brücke gestoßen?

Rudi Cerne stellt am Mittwoch wieder ungelöste Fälle vor.

Es sollte ein ausgelassener Abend mit Freunden werden, doch für eine 17-Jährige endete er tragisch. Sie stürzte sechs Meter tief von einer Brücke und starb.

Höxter – Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist es nun her, als die damals 17-jährige Sandra Gallinger mit Freunden auf einer WG-Party feierte und nicht mehr heimkehrte. In der Nacht zum 15. Juni 2013 wird sie schwer verletzt auf der B64 in Höxter unterhalb der Friedhofsbrücke von einem Autofahrer gefunden. Im Krankenhaus erliegt die damals angehende Hotelfachfrau den schweren Kopfverletzungen ihres Sturzes.

Was geschehen ist, weiß bis heute niemand - deshalb rollt „Aktenzeichen XY... ungelöst“ den Fall jetzt wieder auf und zeigt ihn in der Folge vom 05. Juni 2019.

Aktenzeichen XY: Sandra Gallingers Eltern glauben nicht an einen Selbstmord

Die Polizei ging damals zunächst von einem Unfall oder gar einem Suizid aus. Daran glaubten ihre Eltern nie: „Sie hatte keinen Grund, sich das Leben zu nehmen. Sie wurde gestoßen“, sagen die Eltern der Verstorbenen gegenüber Bild. Und auch der Polizei kamen Zweifel, als sie herausfanden, dass Bekannte von Sandra zum Tatzeitpunkt nahe der Brücke waren, dies aber nie bei der Polizei gemeldet hatten.

Zudem soll Sandra an diesem Abend wohl mit den männlichen Verdächtigen Streit gehabt haben - bei einem jungen Mann wurde später auch ihre Handtasche gefunden. Doch konkrete Beweise fehlten, weshalb die Ermittlungen der Polizei damals ins Leere liefen. „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen Opfer eines Verbrechens wurde“, wird Oberstaatsanwalt Ralf Meyer von der Zeitung zitiert: „Wir hoffen, dass es Mitwisser gibt, deren Zunge sich nach so langer Zeit endlich löst oder die anderen Personen etwas erzählt haben.“

Mutter zu Aktenzeichen XY: „Ich werde nicht ruhen, ehe ihr Schicksal aufgeklärt ist.“

Auch Sandras Mutter kann nur schwer mit der Ungewissheit leben, unter welchen Umständen ihre Tochter tatsächlich starb: „Ich werde nicht ruhen, ehe ihr Schicksal aufgeklärt ist.“ Für Hinweise sind 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Die Polizei bittet unter 0521 5450 um Hilfe der Bevölkerung.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit Rudi Cerne läuft am Mittwoch, 5. Juni 2019, ab 20.15 Uhr live im ZDF. Zudem gibt es einen Live-Stream auf der Website des ZDFs. Ein anderer Fall der Sendung dreht sich um einvermisstes Ehepaar in Münster - die Frau wurde tot gefunden, vom Mann fehlt weiterhin jede Spur. Vor kurzem wurde der unheimlichste Fall Aktenzeichen XYs noch einmal aufgerollt.