22 Jahre nach Mord: „Aktenzeichen XY“ überrascht mit Aufruf - Wer kennt diese zwei toten Frauen? 

Rund 22 Jahre nach dem Mord an zwei Frauen ist der Kriminalfall noch immer nicht geklärt. Nun erhoffen sich Ermittler durch „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise.

Oettingen - Nicht selten schafft es die Ausstrahlung eines Kriminalfalls durch die Sendung „Aktenzeichen XY“ endlich gelöst zu werden. Doch nun überrascht die ZDF-Sendung mit einem erneuten Aufruf in einem bereits seit 22 Jahren zurückliegenden ungeklärten Fall. Im September 1995 finden Pilzsammler die Leichen zweier Frauen in einem Wald bei Oettingen, im Landkreis Donau-Ries. Doch auch 22 Jahre nach dem Fund ist die Identität der beiden Frauen unklar.

„Aktenzeichen XY“ überrascht mit Erinnerung an ungelöste Frauenmorde von 1995

Wirklich viel ist über die beiden Unbekannten noch immer nicht bekannt, doch Ermittler vermuten, dass die beiden Frauen aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sein müssen. Als die Leichen der beiden Frauen am 15. September 2019 gefunden werden, können Ermittler nicht mehr viel feststellen, zu stark verwest sind die beiden Unbekannten. Den Todeszeitpunkt schätzt die Kripo bereits auf Ende Juli oder Anfang August. Doch klar scheint: die Frauen müssen Opfer eines brutalen Verbrechens geworden sein. Und sie trugen Kleidung aus Osteuropa.

Eine anschließende Isopten-Analyse bestätigt dies, doch müssen die Frauen demnach mindestens die beiden Jahre vor ihrem Tod bereits in Deutschland gelebt haben. Die Todesursache bleibt auch 22 Jahre nach Auffinden der Leichen unbekannt.

Wer sind die beiden Toten von Oettingen? Polizei veröffentlicht Beschreibungen

Selbst bei dem Aussehen der beiden Frauen können sich die Ermittler nicht eindeutig sicher sein. Durch eine Weichteilrekonstruktion konnte jedoch mittlerweile ein Phantombild der beiden Frauen angefertigt werden. Ermittler beschreiben zudem, dass es sich bei einer der beiden Frauen um eine etwa 18 bis 22 Jahre alte, etwa 170 cm großen Frau gehandelt haben muss. Sie habe schulterlange, mittelblonde Haare und eine auffällige Zahnstellung im Frontbereich des Kiefers gehabt.

Am linken Oberarm sei eine laienhafte Tätowierung gefunden worden: zwischen zwei Querstreifen seien die Großbuchstaben „A“ und „D“ gefunden worden, darunter ein Winkel, dessen Spitze nach unten zeigt. Bei ihrem Auffinden habe sie einen Sommerzweiteiler aus hellem Textil getragen, ein kurzes Oberteil mit Rundkragen und Shorts mit einer groben Zierspitze getragen. Auf dem Stoffeinnäher sei „Ramoto Divat BT“ gestanden.

Zwei Tote aus Oettingen: Polizei rätselt noch immer über Identität

Die zweite noch unbekannte Frau sei demnach etwa 160 cm groß und etwa 20 Jahre alt gewesen. Sie sei schlank gewesen mit dunkelbraunen bis schwarzen Haaren. Als ihre Leiche in dem Waldstück aufgefunden wurde, sei die Frau demnach mit einem langärmligen kurzen Strickkleid mit dem Stoffeinnäher „Araxa Polyester“ bekleidet gewesen.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen können Ermittler auch Jahre später nur wenige Hinweise entgegennehmen. Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, habe ein Taxifahrer aus Ingolstadt angegeben, die beiden Frauen Ende Juli 1995 mitgenommen zu haben. Anschließend seien die beiden jedoch in einen dunklen Mercedes mit zwei Männern eingestiegen.

Und auch eine Frau aus Neuburg an der Donau will sich an die beiden Unbekannten erinnern. Sie habe die beiden Anhalterinnen demnach aufgelesen und bis kurz vor Rain gebracht, wie die „Augsburger Allgemeine“ weiter wissen will. Ihr erklärten die beiden Frauen demnach, über Donauwörth nach Oettingen reisen zu wollen.

„Aktenzeichen XY“: Nicht selten bekommen Ermittler durch Ausstrahlung den entscheidenden Hinweis

