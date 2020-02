„Aktenzeichen XY“: Opfer bekommt plötzlich ungewöhnliche Post - Die Spur führt in ein Krankenhaus

Mit der Spezial-Ausgabe der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ warnt das ZDF vor fiesen Betrugsmaschen. Vor allem Cyber-Crime ist auf dem Vormarsch.

Die aktuelle Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ warnt vor fiesen Betrugsmaschen.

Ein Rentner wird beispielsweise Opfer von Cyber-Crime. Experten verdeutlichen die Gefahr live im Studio.

. Experten verdeutlichen die Gefahr live im Studio.

Ismaning - Während die seit vielen Jahren beliebte TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ für gewöhnlich versucht, Verbrechen aufzuklären, beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der Kultsendung damit, Verbrechen vorzubeugen. So warnen Experten und Moderator Rudi Cerne* in der Sondersendung am Mittwoch „Vorsicht Betrug“ beispielsweise vor einer fiesen Masche durch Heiratsschwindler. Dabei wird deutlich, dass fast jeder Opfer einer solchen Betrugsmasche werden kann. Vor allem die Gefahr durch das Internet steige.

„Aktenzeichen XY“: ZDF-Sendung berichtet über Schicksal von Identitätsklau-Opfer

In einem Filmbeitrag* berichtet das ZDF am Mittwoch auch über das Schicksal des 60-jährigen Heinrich T. Wie Zuschauern dabei gezeigt wird, bekommt der Rentner zunächst ungewöhnliche Post zugestellt. So werden Schuhe, Skiausrüstung und große Mengen an Kleidung an die Adresse des Mannes geschickt. Im Briefkasten landen währenddessen Rechnungen von Hotlines, Banken und Krankenhäusern in Wuppertal, Bielefeld und Gütersloh. Sogar die Beantragung einer Eheurkunde und eine Rechnung für einen tschechischen Führerschein werden dem 60-Jährigen zugestellt. Doch Heinrich T. soll nichts davon selbst in Auftrag gegeben haben.

„Aktenzeichen XY“: Rentner wird Opfer einer fiesen Betrugsmasche

Schnell wird klar, dass die Identität des 60-Jährigen gestohlen worden sein muss. Heinrich T. hegt prompt den Verdacht, dass bei einem Aufenthalt im Krankenhaus sein Personalausweis unbemerkt fotografiert worden sein muss. Obwohl der 60-Jährige umgehend eine Anzeige bei der Polizei erstattet, muss Heinrich T. fortan beinahe täglich beweisen, nicht mit der gestohlenen Identität selbst eingekauft zu haben.

Ganze zwei Jahre muss der Rentner weiterhin davon ausgehen, von einem Betrüger ausgenutzt zu werden. Im August 2019 dann die erleichternde Nachricht: die Polizei kann den Täter endlich fassen. Im Februar 2020 wird der Betrüger zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Um andere Personen vor dieser Betrugsmasche zu warnen, werden Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch und Cem Karakaya von der Internationalen Polizei Vereinigung am Abend live im Studio weitere Details berichten.

