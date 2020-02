„Aktenzeichen XY“: Frau fällt auf perfide Masche von „Finn Morris“ rein - und wird sogar schwanger

Mit einem „Aktenzeichen XY“-Spezial warnen nun Experten vor fiesen Betrugsmaschen. Dabei wird deutlich: Fast jeder kann auf die Betrüger hereinfallen.

Ismaning - „Aktenzeichen XY“ gilt bereits seit vielen Jahren als letzte Chance vieler Ermittler, doch noch auf eine heiße Spur in einem Kriminalfall zu stoßen. Nicht selten werden durch die TV-Sendung Verbrechen geklärt, Täter verurteilt und Angehörigen die Chance gegeben, doch noch Gewissheit zu bekommen.

Aktenzeichen XY: Experten warnen vor fieser Heiratsschwindler-Masche

In der aktuellen Ausgabe der TV-Sendung* versuchen Ermittler jedoch nicht, Licht ins Dunkle zu bringen, sie wollen viel eher vor skrupellosen Taten warnen. Mit dem „Aktenzeichen XY“-Spezial wird auf gleich fünf perfide Betrugsmaschen aufmerksam gemacht. Dabei wird klar: Fast jeder kann auf die Betrüger hereinfallen.

Moderator Rudi Cerne* wird dabei unter anderem auf die Falle eines Heiratsschwindlers aufmerksam machen. Wie in einem filmischen Beitrag zu sehen sein wird, fiel erst vor kurzem eine junge Mutter auf eine genau solche Masche herein. Die junge Frau habe demnach einen Mann im Internet kennengelernt. Die alleinerziehende Frau verliebte sich in „Finn Morris“, der vorgab, Halb-Amerikaner und Erbe eines erfolgreichen Konzerns zu sein.

Aktenzeichen XY: Moderator Rudi Cerne in ZDF-Betrugsspezial

Schnell verliebte sich die junge Mutter in den Fremden, die kurz darauf aufgetischten Geschichten glaubt die alleinerziehende Mutter ihm blind. So berichtet die Internet-Bekanntschaft zunächst, sein Bodyguard sei vor kurzem ermordet worden. Ihm selbst sei ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Doch weil „Finn Morris“ aufgrund eines Streits mit seinem Vater momentan nicht an sein Vermögen herankomme, kann der charmante Mann aus dem Internet seine teure medizinische Behandlung nicht finanzieren.

So bringt der angebliche Halb-Amerikaner die junge Frau dazu, ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Die Mutter des späteren Opfers verkauft sogar ihr Auto, um die Liebe ihrer Tochter zu unterstützen. Ein Heiratsantrag und eine Schwangerschaft folgen kurz darauf. Doch dann lässt „Finn Morris“ seine schwangere Verlobte sitzen. Schnell wird klar, dass der charmante Mann die ganze Familie betrogen hat. Wie die alleinerziehende Mutter kurz darauf erfährt, ist sie nicht die einzige Frau, die ihr Verlobter um Geld betrogen hat.

Eine ähnlich perfide Betrugsmasche musste ein 60-Jähriger erleben. Dem Rentner wurde auf perfide Art seine Identität geklaut.

