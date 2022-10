Kennen Sie schon Freevee? Amazon geht mit einem kostenlosen werbefinanzierten Streamingdienst an den Start

Von: Janine Napirca

Auf Amazon Freevee können Sie kostenlos und legal Filme und Serien streamen. Denn das Modell finanziert sich über Werbeunterbrechungen.

Der Streamingmarkt ist inzwischen riesig – und er wächst stetig weiter. Amazon hat einen weiteren Player um Abonnenten- und Abonnentinnenzahlen ins Rennen geschickt: Amazon Freevee. Durch den neuen Streamingdienst erhofft sich das Unternehmen eine noch größere Reichweite, um sich gegen die Konkurrenz wie beispielsweise Netflix oder Disney Plus durchzusetzen. Aber warum sollte man sich als Nutzer bzw. Nutzerin für Amazon Freevee entscheiden? Was den Streamingdienst von Amazon so besonders macht, lesen Sie im Folgenden.

Was macht den Streamingdienst Freevee von Amazon so besonders?

Freevee, der neue Streamingdienst von Amazon, bietet Nutzerinnen und Nutzern Angaben des Unternehmens zufolge die Möglichkeit, Serien und Filme kostenlos zu streamen. Da sich das Modell über Werbung finanziert, werden die Inhalte jedoch mit Werbeunterbrechungen ausgespielt. Amazon zufolge kann der neue Streamingdienst Freevee über die Freevee-App auf Fire TV-Geräten, den Webbrowser oder den Freevee-Kanal in der Prime Video-App genutzt werden.

Was hat Amazon vom kostenlosen Streamingdienst Freevee?

Mit dem kostenlosen, werbefinanzierten Streamingdienst Freevee reagiert Amazon einem Bericht des Handelsblattes zufolge auf einen Trend: Denn derzeit führen einige Anbieter kostenlose oder zumindest günstigere, werbefinanzierte Abomodelle ein, wie beispielsweise Disney Plus. So wollen Unternehmen Kundinnen und Kunden an sich binden, für die ein Standardabo zu teuer ist, denn auch Amazon Prime Video hatte zuletzt die Preise erhöht.

Wie kann man Filme und Serien kostenlos auf Amazon Freevee streamen?

Amazon Freevee können Sie laut Angaben des Unternehmens über die Prime Video-Webseite erreichen.

Auch in Handy- und Smart TV-Apps ist der kostenlose, werbefinanzierte Streamingdienst verfügbar.

Loggen Sie sich einfach mit einem kostenlosen oder mit Ihrem Amazon Prime-Konto ein.

Auch wenn sich das Modell durch Werbung finanziert – so lange wie die Werbeunterbrechungen im klassischen linearen Fernsehen sind die Werbeclips bei Amazon Freevee nicht. So müssen Sie beispielsweise bei einer Folge von einer Serie, die etwa eine halbe Stunde dauert, nur zwei Werbeclips à 30 Sekunden ansehen.

Welche Filme und Serien gibt es bei Amazon Freevee kostenlos zu sehen?

Laut Amazon ändert sich die Auswahl der verfügbaren Serien und Filme auf Amazon Freevee ständig. Regelmäßig würden dem Unternehmen zufolge Inhalte hinzugefügt oder auch entfernt werden. Ab Oktober 2022 neu auf Amazon Freevee verfüg- und damit kostenlos abrufbar sind unter anderem beispielsweise „O.C. California“, die Kultserie „ALF“, der Filmklassiker „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock und „Fear and Loathing in Las Vegas“ mit Johnny Depp.

Der neue kostenlose und werbefinanzierte Streamingdienst Amazon Freevee hat auch spannende Originals zu bieten, wie zum Beispiel die Dramaserie „Bosch: Legacy“. © Amazon Freevee

Auch Originals hat der neue Streamingdienst Amazon Freevee zu bieten, wie zum Beispiel „Bosch: Legacy“. In der Dramaserie wird der pensionierte LAPD Detective Harry Bosch zum Privatermittler. Während die Anwältin Honey „Money“ Chandler darum kämpft, ihr Vertrauen in das Justizsystem zu bewahren, ist Polizeianfängerin Maddie Bosch mit Herausforderungen auf den Straßen von Los Angeles konfrontiert.