Amazon Prime Video entfernt neue Folgen von „Vikings“ - sowie weitere Filme und Serien

Amazon will den 1. Teil der 6. Staffel von „Vikings" aus dem Prime-Angebot nehmen.

In den nächsten Tagen sortiert Prime Video wieder viele Filme und Serien aus. Unter anderem verschwindet die erste Hälfte der 6. Staffel von „Vikings“.

Mehrere Filme und Serien verschwinden in den nächsten Tagen von Prime Video*.

Dazu zählen auch Folgen der 6. Staffel von „Vikings“ .

. Bedeutet das gleichzeitig, dass die restlichen Episoden der Wikinger-Serie auch nicht auf Prime Video erscheinen?

Mittlerweile sollte jedem Nutzer von Streamingdiensten bewusst sein, dass die Lieblingsfilme und -serien jederzeit wieder von den jeweiligen Plattformen verschwinden könnten. Das gilt für Netflix, aber auch für Prime Video. Amazon informiert seine Nutzer auf einer separaten Seite darüber, wann man sich von welchen Inhalten verabschieden sollte.

Im August 2020 trifft es beispielsweise den 1. Teil der 6. Staffel von „Vikings“. Warum das aus mehreren Gründen kurios ist, verraten wir in diesem Beitrag.

Prime Video entfernt Episoden der 6. Staffel von „Vikings“ - ein schlechtes Zeichen?

Auch wenn Prime Video regelmäßig Filme und Serien entfernt, bietet die Plattform einen Vorteil im Vergleich zu Konkurrent Netflix: Inhalte können in der Regel noch für einen Aufpreis gekauft oder geliehen werden. „Entfernt" bedeutet in diesem Kontext also nur, das Prime-Video-Nutzer nicht mehr gratis darauf zugreifen können.

Das gilt dann womöglich auch für die 1. Hälfte der 6. Staffel von „Vikings“, die ab dem 5. August aus dem Gratisangebot fliegt. Etwas seltsam ist das deshalb, weil alle anderen Staffeln der Wikinger-Serie weiterhin im Programm bleiben.

Dieses Jahr soll zudem die 2. Hälfte der 6. Staffel von „Vikings" erscheinen. Wird Prime Video sie also von Vornherein nur für einen Aufpreis anbieten? Oder wandern die finalen Folgen sogar direkt zu Konkurrent Netflix? Dort stehen seit einiger Zeit nämlich immerhin fünf Staffeln der Serie zur Verfügung.

Was diese Änderung genau zu bedeuten hat, bleibt aktuell noch abzuwarten. Es schadet aber wohl nicht, sich darauf einzustellen, dass es in Bezug auf die letzten „Vikings"-Folgen zu einer Änderung bei der deutschen Ausstrahlung kommen könnte. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

Prime Video: Alle Filme und Serien, die im August 2020 verschwinden

„Non-Stop“ (Action, bis zum 3. August 2020)

(Action, bis zum 3. August 2020) „South Park“ (Serie, 22. Staffel, bis zum 4. August 2020)

(Serie, 22. Staffel, bis zum 4. August 2020) „My Little Pony – Der Film“ (Kinderfilm, bis zum 4. August 2020)

(Kinderfilm, bis zum 4. August 2020) „Mädchen Mädchen! 1 & 2“ (Komödie, Teil 1 & 2, bis zum 4. August 2020)

(Komödie, Teil 1 & 2, bis zum 4. August 2020) „Vikings“ (Serie, 6. Staffel, 1. Teil, bis 5. August 2020)

(Serie, 6. Staffel, 1. Teil, bis 5. August 2020) „Code Black" (Serie, alle Staffeln, bis zum 6. August 2020)

(Serie, alle Staffeln, bis zum 6. August 2020) „Nowhere Boy" (Drama, bis zum 7. August 2020)

(Drama, bis zum 7. August 2020) „Nur ein kleiner Gefallen“ (Thriller, bis zum 7. August 2020)

(Thriller, bis zum 7. August 2020) „The Lazarus Effect“ (Horror, bis zum 7. August 2020)

(Horror, bis zum 7. August 2020) „Wie gut ist deine Beziehung?" (Drama, bis zum 7. August 2020)

(Drama, bis zum 7. August 2020) „Der bewegte Mann“ (Komödie, bis zum 9. August 2020)

(Komödie, bis zum 9. August 2020) „Harte Jungs“ (Komödie, bis zum 10. August 2020)

(Komödie, bis zum 10. August 2020) „Knallharte Jungs" (Komödie, bis zum 10. August 2020)

(Komödie, bis zum 10. August 2020) „Wayward Pines“ (Serie, alle Staffeln, bis zum 10. August 2020)

(Serie, alle Staffeln, bis zum 10. August 2020) „Les Misérables“ (Musical-Film, bis zum 11. August 2020)

(Musical-Film, bis zum 11. August 2020) „Morgen fällt die Schule aus" (Komödie, bis zum 11. August 2020)

(Komödie, bis zum 11. August 2020) „Oblivion“ (Action, bis zum 13. August 2020)

(Action, bis zum 13. August 2020) „Hannibal“ (Serie, bis zum 14. August 2020)

(Serie, bis zum 14. August 2020) „The Five“ (Serie, 1. Staffel, bis zum 14. August 2020)

(Serie, 1. Staffel, bis zum 14. August 2020) „Heartbeat“ (Serie, bis zum 14. August 2020)

(Serie, bis zum 14. August 2020) „Friedhof der Kuscheltiere" (Horror, 1989, bis zum 14. August 2020)

(Horror, 1989, bis zum 14. August 2020) „Transformers Robots In Disguise" (Serie, bis zum 15. August 2020)

(Serie, bis zum 15. August 2020) „Rare Birds" (Drama, bis zum 16. August 2020)

