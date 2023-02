Anna Ermakova bei „Let´s Dance“: Womit die Tochter von Boris Becker ihr Geld verdient

Ganz die Mutter

Anna Ermakova begeistert in der neuen Staffel „Let´s Dance“. Doch viele Zuschauer fragen sich, was die Tochter von Boris Becker eigentlich beruflich macht. Lesen Sie hier die Antwort:

Das Leben von Anna Ermakova ist nicht gerade das, was man als gewöhnlich bezeichnen kann. Bereits ihre Geburt, die mit der sogenannten „Besenkammer-Affäre“ ihres Vaters Boris Becker zu tun hat, sorgt für Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Mittlerweile steht die 22-Jährige selbst im Rampenlicht und tanzt aktuell bei „Let´s Dance“ auf RTL um den Sieg. Was viele dabei nicht wissen – Anna Ermakova ist mehr als nur die Tochter einer Tennis-Legende. Womit die Promi-Tochter seit vielen Jahren ihr Geld verdient.

MANNHEIM24 erklärt, was „Let´s Dance“-Star Anna Ermakova beruflich macht.

Die ersten Lebensjahre von Anna Ermakova verlaufen ganz normal und größtenteils abseits der Kameras. Die 22-Jährige lebt mit ihrer Mutter Angela Ermakova in London, wo sie ein Privatgymnasium besucht. (dh)

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa