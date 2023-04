Anna Ermakova kann bei „Let‘s Dance“ neuen Rekord aufstellen

Von: Daniel Hagen

Anna Ermakova ist derzeit bei „Let‘s Dance“ nicht zu stoppen. In der nächsten Folge könnte die Tochter von Boris Becker sogar einen Punkte-Rekord brechen. Lesen Sie hier, warum das möglich ist.

Bei Anna Ermakova läuft – oder besser tanzt – es gerade richtig gut. Seit Wochen zählen die 23-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin zu den Favoriten der aktuellen Staffel „Let‘s Dance“. Bereits zweimal kann das Duo die höchste Punktzahl von 30 Punkten für sich gewinnen, zwei weitere Male gibt es „nur“ 29 Punkte. In der nächsten Ausgabe der RTL-Show hat die Tochter von Boris Becker jetzt sogar die Chance, einen neuen Rekord aufzustellen. Möglich macht das eine Regeländerung. Wenn alles klappt, können bis zu 41 Punkte winken!

MANNHEIM24 verrät, warum Anna Ermakova in der neuen Folge „Let‘s Dance“ einen neuen Rekord aufstellen könnte.

In den ersten vier Staffeln haben die Juroren bei „Let‘s Dance“ noch bis zu 40 Punkte an jedes Tanzpaar vergeben. Seit Staffel 5 liegt die höchste Punktzahl jedoch bei 30. Vor allem dank Kult-Juror Joachim Llambi sieht man diese Bewertung jedoch nicht so oft. (dh)