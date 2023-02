ARD-Mediathek: Welche neuen Serien gibt es im Februar 2023 zu Streamen?

ARD Mediathek © ARD/ SWR

Im Monat der Liebe und der Kostüme bietet die ARD uns mit zwei neuen Serien Unterhaltung in der Mediathek: eine schwedische Coming-of-Age-Serie und ein französisches Drama zeigen, was Europa serienmäßig zu bieten hat.

Mit zwei Neuzugängen fällt der Serienzuwachs in der ARD-Mediathek im Februar spärlich aus. Doch das ist man aus den letzten Monaten bereits beim Ersten Deutschen Fernsehen gewöhnt. Dafür waren die ARD-Einkäufer mal wieder in Europa shoppen, was meistens schöne Ergebnisse bringt.

21. Februar: „Stalk“ - 2. Staffel

Ein Jahr ist seit den Ereignissen in Staffel eins vergangen. Während das Computergenie Lux (Théo Fernandez), und seine ENSI-Clique in ihr drittes Studienjahr starten, beginnt ein mysteriöser Stalker, auf dem Campus sein Unwesen zu treiben und scheint es auf Lux abgesehen zu haben. Wer ist er? Handelt es sich um einen Racheakt? Und vor allem: Warum will er ihr Leben zerstören?

Am 21. Februar kommen alle Folgen der zweiten Staffel der Serie „Stalk“ in die ARD-Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders Das Erste. Sie sind dort 30 Tage lang zu streamen.

Im linearen Fernsehen ist die Produktion am 27. Februar ab 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere bei ONE zu sehen. Welche andere Serie es im Februar in die ARD-Mediathek schafft, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)