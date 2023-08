Aus diesem Grund brachen die ARD-Quoten am Dienstag um 21:47 Uhr plötzlich dramatisch ein

Von: Melanie Habeck

Am Dienstagabend konnte das Erste wieder mit geballter Serien-Power bei seinem Publikum punkten. Doch im Anschluss schalteten etliche Zuschauer ab.

Berlin – Am Dienstag (29. August) drehte sich in der ARD-Primetime alles um altbewährte Serien: Seit Jahren locken „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ und „In aller Freundschaft“ ein treues Publikum vor die Bildschirme. Auch in dieser Woche gelang dem Sender mit den beiden Formaten wieder ein echter Quotenerfolg – nur das Nachfolgeprogramm konnte die Zuschauer nicht so richtig begeistern.

Primetime-Erfolg der ARD – doch ab 21:47 Uhr schalteten die Zuschauer ab

Die privaten TV-Sender hatten es am Dienstag nicht leicht: Die neue ProSieben-Show mit Carolin Kebekus (43) „Wir gegen die!“ ließ den Konkurrenzsendern RTL und Sat.1 im Primetime-Quotenkampf keine Chance. Doch auch für das Erste lief es an diesem Abend hervorragend. So stammten beim Gesamtpublikum ab drei Jahren die drei meistgesehenen Sendungen laut DWDL allesamt aus dem ARD-Programm. Sowohl mit der „Tagesschau“ um 20 Uhr (4,06 Mio. Zuschauer) als auch mit „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ um 20:15 Uhr (4,05 Mio. Zuschauer) und „In aller Freundschaft“ um 21:04 Uhr (3,75 Mio. Zuschauer) sicherte sich der Sender den Tagessieg.

Doch nach Ende der neuen „In aller Freundschaft“-Folge war die Erfolgssträhne der ARD dann plötzlich zu Ende: Laut AdScanner-Daten von DWDL schalteten zahlreiche Zuschauer um 21:47 Uhr ab. Der anschließende „report MÜNCHEN“ traf offenbar nicht den Nerv des Publikums. Während das Erste mit seinem Programm immer mehr Menschen verlor, stiegen zeitgleich die Einschaltzahlen des ZDF. Dort lief ab 21:45 Uhr das „heute-journal“ und sammelte offenbar etliche ARD-Zuschauer ein.

ARD-Zuschauer kommen im Laufe des Abends nicht mehr zurück

Auch im weiteren Verlauf des Abends konnte das Erste das Publikumsinteresse nicht mehr zurückgewinnen. In den Folgestunden gingen die Einschaltzahlen sowohl bei den „Tagesthemen“ als auch bei den Sendungen „ARD Story“ und „Das neue Leben des Rappers Dr. Knard“ stetig bergab.

Ein ungebetener Gast sorgte bei den ARD-Zuschauern zuletzt für Lacher: In der „Tagesschau“ machte es sich eine Fliege immer wieder auf dem pinken Kostüm von Moderatorin Susanne Daubner (62) bequem. Verwendete Quellen: DWDL