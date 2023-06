Avatar - The Last Airbender: Erster Blick auf das Netflix-Remake

„Avatar: The Last Airbender“ © Netflix

Mit Live-Action-Adaptionen haben die Fans von „Avatar: The Last Airbender“ bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Netflix weckt mit der ersten Vorschau auf das neue Serien-Remake nun aber Hoffnung, dass es diesmal besser wird.

„Avatar: The Last Airbender“ (aka „Avatar: Der Herr der Elemente“), die Nickelodeon-Fantasyserie mit Anime-Ästhetik, die zwischen 2005 und 2008 drei Staffeln lang auf Sendung war, kriegt im kommenden Jahr eine neue Live-Action-Adaption bei Netflix. Die Fans des Originals waren seit der ersten Ankündigung des Remake-Projekts im Herbst 2018 überaus skeptisch. Denn viele erinnern sich noch voller Schaudern an den Kinofilm von M. Night Shyamalan aus dem Jahr 2010, „Die Legende von Aang“. Doch das erste Vorschaumaterial, das der Streamer nun am Wochenende beim Tudum-Event veröffentlicht hat, weckte leise Hoffnungen, dass es diesmal besser werden könnte.

Gezeigt wurde ein knapp einminütiger Teaser, der verschiedene Symbole der Welt des Avatar zeigt. Auch wurden Serienposter enthüllt, die die vier jungen Hauptfiguren in der neuen Realfilmversion zeigen: Gordon Cormier als Aang, Kiawentiio als Katara, Ian Ousley als Sokka und Dallas Liu als Zuko. Den Teaser finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)