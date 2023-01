Avatar - The Way of Water kurz vor der 2-Milliarden-Marke

Avatar: The Way of Water © 20th Century Studios

James Cameron kann schon mal den Champagner kaltstellen, denn in wenigen Tagen dürfte Avatar: The Way of Water das große Ziel von zwei Milliarden Dollar an den globalen Kinokassen erreichen. Hier die aktuellen Zahlen.

„Avatar: The Way of Water“ (hier zur Kritik) hat auch das verlängerte Martin-Luther-King-Day-Wochenende für sich entscheiden können und damit zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz der US-Kinocharts erreicht. 31,1 Millionen Dollar sind laut Box Office Mojo über drei Tage zustande gekommen (für den MLK-Montag werden nochmal 7,4 Millionen zusätzlich erwartet).

Die nationale Gesamtsumme des James-Cameron-Streifens steht damit aktuell bei 570,3 Millionen Dollar (Teil eins hatte zum selben Zeitpunkt knapp 100 Millionen weniger). Um in die ewigen Top 10 am Domestic Box Office einzuziehen, müssten noch die 623 Millionen Dollar von „Marvel‘s The Avengers“ überboten werden (aktuell reicht es „nur“ für Platz 13). Wie es im globalen Ranking für Avatar aussieht und welche Filme dem James-Cameron-Streifen auf den Fersen sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)