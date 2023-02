Baby-News in den Benz-Baracken – Dieters Tochter präsentiert ihren runden Bauch

Babybauch-Foto aufgetaucht

„Hartz und herzlich“: Erfreuliche Nachrichten in den Benz-Baracken. Die Tochter von Dieter und Carmen erwartet ein Kind – und zeigt ihre runde Kugel im Netz. Lesen Sie hier mehr:

Nach acht Jahren im Rheinland will Denise einen Neustart in ihrer alten Heimat wagen. In den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ spricht die älteste Tochter von Kult-Bewohnern Carmen und Dieter über ihren Umzug. Lang wird die 26-Jährige scheinbar nicht allein im neuen Domizil leben – denn sie erwartet ein Baby!

MANNHEIM24 verrät, wie sich die neue „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Denise auf ihrem Facebook-Profil zeigt.

Die 26-Jährige freut sich darüber, endlich wieder in der Nähe ihrer Familie zu leben. Auch Mutter Carmen ist begeistert: „Es ist einfach anders als das Telefonische. Wenn irgendetwas ist, dann kann man mehr helfen, weil sie nicht weit weg ist von uns!“ (sik)

