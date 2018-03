Bachelor hat entschieden: Sie bekam die letzte Rose

Die achte Staffel des „Bachelor“ ist zu Ende und Daniel Völz hat eine Entscheidung getroffen. Am Ende war es eindeutig, auch wegen eines gegenseitigen Liebesgeständnisses.

Stuttgart - RTL-Rosenkavalier Daniel Völz hat sich im Finale der Kuppelshow „Der Bachelor“ für die 24-jährige Kristina aus Essen entschieden. Die letzte Rose gab er am Mittwochabend im TV der gebürtigen Kasachin, die als Model und Tänzerin arbeitet. Damit entschied sich der 32-Jährige, der in Florida lebt und für sein Engagement von RTL eine stattliche Summe kassiert, gegen die 22-jährige Blondine Svenja aus Hessen.

Bereits zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die brünette Kristina das Rennen macht. „Ich bin hier wegen echter Gefühle“, hatte sie stets betont. Nach dem ersten Kuss sagte Kristina: „Ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Mann geküsst.“ Im Finale gab es dann sogar ein gegenseitiges Liebesgeständnis. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Daniel eine andere Frau habe. Kurz vor dem Finale ging ein kurioser Instagram-Post viral, der den Bachelor „unten ohne“ zeigte.

Die Show war am 10. Januar mit 22 Kandidatinnen gestartet. Ein Single-Mann vergibt bei „Der Bachelor“ jede Woche Rosen an die Teilnehmerinnen, die ihn noch interessieren - wer keine bekommt, muss gehen. Für RTL lief die achte Staffel ordentlich: In der Regel verfolgten jede Ausgabe bis zu 3,5 Millionen Zuschauer.

dpa