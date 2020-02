Fotos von „Bachelor“-Kandidatin aufgetaucht - Ob sie Sebastian Preuss von diesem Job erzählt hat?

Bachelor-Kandidatin Wioleta verdient ihr Geld als Model. Doch bei einem Shooting sind Fotos entstanden, die man eher nicht von der 28-Jährigen Schönheit erwartet hätte.

Bachelor-Kandidatin Wioleta Psiuk (28) gehört zu den Favoritinnen im Kampf um Sebastian Preuss‘ Herz.

gehört zu den Favoritinnen im Kampf um Sebastian Preuss‘ Herz. Nachdem sie 2010 bei GNTM mitgemacht hat, arbeitet sie heute als Model .

. Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die Wioleta bei einem eher außergewöhnlichen Model-Job zeigen.

Bei „Der Bachelor“ 2020 wird es so langsam eng - nur noch fünf Kandidatinnen* sind in Folge sieben* im Rennen um RTL-Rosenkavalier Sebastian Preuss. Eine der Single-Ladies* hat wohl gute Chancen seine letzte Rose zu ergattern: Wioleta Psiuk (28). Der Bachelor lädt Wioleta immer wieder zu Einzeldates ein, küsste sie in einer mit Schokolade gefüllten Badewanne* und gesteht der Mainzerin immer wieder, wie hübsch er sie findet.

Bachelor 2020: Fotos von Kandidatin Wioleta aufgetaucht

Von ihrem guten Aussehen kann Wioleta sogar leben - sie arbeitet als Model und konnte sich den Traum vom Eigenheim in Münster erfüllen, wie sie gegenüber RTL.de erzählte. Ihre Modelkarriere startete Wioleta bei Heidi Klum: Sie wurde bei „Germany‘s next Topmodel“ 2010 Zehnte.

Auf Instagram lässt Wioleta ihre 57.000 Follower (Stand 16. Februar 2020) an ihrem Leben als Model teilhaben. Sie postet Fotos von Shootings, bei denen sie Brautkleider oder Unterwäsche trägt.

Bachelor 2020: User postet Fotos von Wioleta in Karnevals-Kostümen

Doch so luxuriös das Model-Leben auf den ersten Blick scheint, gehören zu dem Job - gerade zu Beginn - auch unglamouröse Jobs dazu. Auch bei Bachelor-Kandidatin Wioleta scheint das der Fall zu sein. Eine aufmerksame Zuschauerin entdeckte die 28-Jährige auf Fotos wieder - und zwar auf den Verpackungen von Karnevalskostümen auf dem Wühltisch von Aldi. Auf den Fotos posiert sie gemeinsam mit einem Male-Model als Ananas, Frosch und in einem Leoparden-Plüschmantel.

Woran ich jedes Mal denken muss, wenn Wioleta, das Model, gezeigt wird. Zu finden auf dem Aldi-Wühltisch.

#bachelor pic.twitter.com/94tyG99L4D — Irina (@justirinathings) February 12, 2020

Bei vielen Bachelor-Fans kommen die Fotos gut an. „Wenn sie zur Nacht der Rosen das Ananas-Kostüm tragen würde. Ein Träumchen!“, kommentiert eine Nutzerin. So angetan wie Sebastian Preuss von Wioleta ist, hätte er ihr bestimmt auch als Ananas eine Rose gegeben - schließlich sieht das Model auch in den ulkigen Kostümen gut aus. Und als Mainzerin hat sie die Fastnacht ja sowieso im Blut. Trotzdem scheint es eher unwahrscheinlich, dass Wioleta dem Bachelor* von diesem Shooting schon erzählt hat.

Bachelor 2020: Alle Infos zur aktuellen Staffel

Der aktuelle Bachelor Sebastian Preuss* ist der wohl umstrittenste Rosenkavalier, den RTL je hatte. Das liegt zum einen an seiner kriminellen Vergangenheit und vor allem an einem Vorfall, der sich vor knapp zwölf Jahren ereignet haben soll: Der damals 18-jährige Sebastian Preuss soll in München einen Mann mit einem Schwan verprügelt haben*. Außerdem machte er sich bei den Fans unbeliebt, als er Kandidatin Linda, von der intime Bilder im Netz kursieren*, rauswarf. Der Grund für den Rauswurf war offensichtlich, dass sie den Bachelor nicht küssen wollte.

Sie wollen ab jetzt keine Bachelor-Folge mehr verpassen? Alle Sendetermine haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Geht es beim Bachelor doch nicht um die große Liebe? Für ihre Teilnahme werden die Kandidatinnen offenbar bezahlt. Doch mit der Summe dürfte kaum jemand gerechnet haben.

