Bachelor 2020: Wird Sebastian Preuss der neue „Knutschelor“? 

Heute lief erst Folge drei und was ist jetzt schon zweimal passiert? Genau, Küsse. Gleich zwei Damen erhielten heute diese Ehre - wenn es denn eine war - den Bachelor zu küssen. Damit ist Sebastian Preuss ziemlich flott mit dabei, denn in Folge drei kristallisiert sich noch nicht einmal heraus, welche Kandidatin komplett in der Friendzone landet und welche sehr gute Chancen auf alle Rosen hat. Zwar ist mittlerweile klar, welche zwei Kandidatinnen dem Münchner sehr gut gefallen, aber mehr auch nicht.

Bachelor Sebastian Preuss löst Daniel Völz ab

Mit dieser Schnelligkeit bei den Küssen toppt er sogar Ex-Bachelor Daniel Völz, der den bisherigen Rekord der meisten Küsse zu Beginn hielt. Zwar küsste Daniel Völz bereits in Folge zwei Ex-“Bachelor in Paradise“-Kandidatin Janina Celine, aber Kuss Nummer zwei folgte erst nach Folge vier. Insgesamt küsste Daniel Völz so viele Teilnehmerinnen wie keine anderer „Bachelor“ zuvor. Insgesamt sechs Küsse in fünf Folgen.

Bei Sebastian Preuss stehen zwei Küsse nach Folge drei auf dem Konto. Damit hat er einerseits gute Chancen der neue „Knutschelor“ zu werden, denn er muss nur noch vier der nun verbliebenen 13 Kandidatinnen von ursprünglich 22 Kandidatinnen küssen. Und das sollte gut machbar sein. Immerhin kündigte er ja quasi den nächsten Kuss bereits an. Andererseits könnte er sich so auch sehr unbeliebt machen. Aber alles der Reihe nach.

„Bachelor 2020“: In Folge 3 fällt der erste Kuss

Als erstes küsst Sebastian Preuss Jenny Jasmin - und das völlig unerwartet. Nach dem Box-Date lädt er sie ein, noch zum Essen zu bleiben. Alles läuft zunächst gut bis Jenny Jasmin eine unangenehme Frage stellt und die gute Stimmung zerstört. Doch das scheint schnell vergessen. Auf der Hängematte angelangt, ergattert der Bachelor den ersten Kuss. Das Irritierende dabei? Beide fanden es zu früh und seltsam, aber die Situation war halt passend.

Auch mal was Neues, sich Küssen weil die Sterne und der Strand so schön sind, obwohl man noch gar nicht möchte... naja, kann ja mal passieren.

„Bachelor 2020“: Auch der zweite Kuss fällt in Folge 3

Und der nächste Kuss lässt nicht lange auf sich warten: Nur ein Date später, im Zirkus, behält Preuss Diana für ein essen bei sich. Auch dieses Date verläuft gut. Diana macht keinen Fehler und stellt keine problematischen Fragen, sondern strahlt ihn einfach nur an. Belohnt wird sie mit einer Rose - und einem Zungenkuss zum Abschied. Jaaa, auch das kann man ja mal so schnell im Vorbeigehen machen, wenn man mag ... Lustigerweise fand auch Diana diese Situation seltsam. aber hey - wer verzichtet schon auf einen Kuss?

Sebastian Preuss macht „Kuss-Geständnis“

Am besten wird es aber, als der Bachelor in der Nacht der Rosen gegenüber Linda ein schlechtes Gewissen bekommt, denn eigentlich hätte er lieber ihr seinen ersten „Bachelor“-Kuss gegeben. Warum das nicht passiert ist? Die anderen waren halt da, hat irgendwie gepasst ... ist ja klar. Damit hat Sebastian Preuss aber den nächsten Kuss schon angekündigt.

Ob die ganzen Frauen ihn so bereitwillig küssen würden, wenn sie von seiner möglichen Schwanen-Vergangenheit wüssten? Wir fragen uns außerdem, wer macht denn nun den Yelis-Move in dieser Staffel? Wir haben leider noch keine Favoritin.

