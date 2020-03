Das Bachelor-Finale: Wio und Diana sind noch im Rennen und lernen Sebastians Mutter kennen. Doch welche Kandidatin erhält die letzte Rose?

Es ist zeit für das „Bachelor“-Finale*.

Sebastian Preuss muss sich zwischen Diana und Wio entscheiden.

muss sich zwischen und entscheiden. Und sind Sebastian und seine Auserwählte noch zusammen?

Update vom 4. März, 9.51 Uhr: Bastis bester Kumpel hat also einen klaren Favoriten.



Bachelor 2020: Für wen entscheidet sich Sebastian Preuss - Wio oder Diana?

Zwei Frauen sind von ursprünglich 22 Kandidatinnen* noch übrig geblieben: Wio und Diana. Beide vom Wesen her sehr unterschiedlich. Die eine sehr emotional und ruhig, die andere kommunikativ und quirlig. Doch was wird Sebastian Preuss* mehr zusagen? Und wird Wios Verhalten beim Dreamdate letzte Woche* zum Verhängnis?

Bachelor: Die Dreamdates gehen eher baden

Zwei traumhafte Dates sollten es eigentlich letzte Woche sein, vor allem wenn man an die letzten Staffeln „Bachelor“ und „Bachelorette“ denkt. Doch bei Sebastian Preuss, der sogar so heftig in der Kritik steht, dass seine Mutter ihm öffentlich zur Seite springt*, ist irgendwie alles anders. Diana sagt er direkt heraus, dass sie Popel in der Nase hat und bei Wio hat er so starke Bauchschmerzen, dass die beiden nicht übernachten können. Das bringt Wio dermaßen aus dem Konzept, dass sie regelrecht ausflippt*. Für sie ein absolutes Drama, dass Basti so gar nicht mag. Das einzige Date tatsächlich ohne Probleme, war das von Desiree, die aber keine Rose mehr erhielt.

Doch wie wird es nun weitergehen? Für alle, die nicht warten können, die finale Entscheidung von Sebastian Preuss gab es bereits auf TVNOW zu sehen. Aber auch die Vorschau verspricht Spannung. Wio schreitet in einem weißen Kleid über den Teppich und Diana in einem schwarzen. Sebastian scheint absolut planlos, was zu tun ist.

Bachelor: Sebastians bester Freund hat eine klare Favoritin

Sein bester Kumpel Kai Pierre, der im „Bachelor“-Podcast zu hören ist hat eine klare Favoritin: Diana. Er mag ihre lockere und sympathische Art. Wio findet er dagegen zu emotional. „Sie ist wie ein kleines, pubertierendes Mädchen“, so Sebastians Kumpel „sie zieht eine emotionale Nummer nach der anderen“. Als „unreif“, „zu wenig Selbstbewusst“ und „wie ein Teenager“ wird sie bezeichnet - das sitzt und ist nicht sonderlich nett. Und es fallen noch weitere, weniger nette Vergleiche. Das ist sogar für „Diana“-Fans zu viel.

Viel interessanter wird jedoch die Frage, was Sebastians Mutter zu den beiden sagt, denn die darf Sebastians letzte Kandidatinnen kennenlernen. Auf Instagram gerät Diana sogar gleich ins Schwärmen über Sebastians Mutter. Ob das ein Zeichen ist?

Und nach der Entscheidung steht die noch viel spannendere Frage an: Was wurde aus Sebastian und seiner Auserwählten? sind sie noch zusammen. Auch dafür müssen wir uns noch etwas gedulden.

