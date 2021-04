Bachelor 2021: Niko Griesert und Michèle de Roos schmieden Zukunftspläne

Wohungssuche in Köln

Ziehen Bachelor Niko Griesert und seine Liebste Michèle de Roos etwa schon bald zusammen? Zumindest gehen die zwei Turteltäubchen bereits auf Wohnungssuche.

Köln – Jetzt also doch! Nach langem hin und her bei „Der Bachelor*“ haben RTL-Rosenkavalier Niko Griesert und Michèle de Roos vor wenigen Tagen ihre Beziehung offiziell gemacht. Doch aktuell gibt es noch einen kleinen Hacken: Michèle wohnt aktuell in Köln und Niko in Osnabrück. Könnte die Distanz ein Problem für die beiden Bachelor-Turteltäubchen?

Nicht für Michèle de Roos und Niko Griesert. Nur wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Beziehung schmieden die beiden Zukunftspläne und gehen bereits auf Wohnungssuche*. Ob Michèle wohl nach Osnabrück zieht oder Niko gar nach Köln bleibt abzuwarten. Aktuell deuten jedoch alle Zeichen darauf hin, dass der amtierende Bachelor seine Zelte in der Heimatstadt seiner Liebsten aufschlägt. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.