"Bachelor in Paradise" 2019: Die neuen Kandidaten - diesen Fiesling kennen Sie

Die Kandidaten von Bachelor in Paradise - an manche kann man sich noch erinnern, an andere nicht.

Die nächste Staffel von „Bachelor in Paradise“ kommt im Herbst. RTL hat schon jetzt die Kandidaten bekannt gegeben. Zwei Nervensägen sind auch dabei.

Köln - Knutschen, Kuscheln und große Dramen: All das wird es in der kommenden „Bachelor in Paradise“-Staffel ab Herbst auch wieder geben. Schon wieder „Bachelor“, fragen Sie sich? Ja, die alten Kandidaten von „Bachelor“ und „Bachelorette“ werden bei RTL noch einmal in einer weiteren Serie zusammengebracht, ein JunggesellenInnen-Konzentrat sozusagen. Denn wenn die, die die Liebe suchen, und die, die herzlos verschmäht wurden, zusammenkommen, dann muss es doch „Zoom“ machen, oder?

„Bachelor in Paradise“: Das ist 2018 passiert

Wir werden sehen.

„Bachelor in Paradise“ gibt es seit 2018, damals nahmen 24 Singles an der RTL-Sendung teil, unter anderem auch die ehemaligen Bachelor-Frauenaussucher Paul Janke und Oliver Sanne. Es gab sechs Episoden und drei Siegerpaare. Das waren:

Philipp Stehler und Pamela Gil Mata

Evelyn Budecki (wurde lange als Monster bei „The Masked Singer“gehandelt, aber dann wars doch Susi Kentikian) und Domenico de Cicco

Carina Spack (vom Bachelor abgewatscht, darauf kommen wir gleich wieder zurück) und Sebastian Fobe

So funktioniert „Bachelor in Paradise“

Die Damen und die Herren verabreden sich bei „Bachelor in Paradise“ zu gemeinsamen Treffen. Es kommen immer wieder neue Kandidaten dazu, und durch die Rosenvergabe am Ende jeder Folge scheiden auch immer wieder Kandidaten aus. Wer keine Rose bekommt, muss die Insel verlassen - und am Ende der Staffel gibt es drei Siegerpaare.

RTL hat bekannt gegeben, dass in diesem Jahr Ex-Bachelor Paul Janke (37) dabei ist. Dieses Mal aber nicht als Kandidat, sondern als Barkeeper für "Bachelor in Paradise“, um den Singles mit seinem sachkundigen Single-Rat zur Seite zu stehen. Ob er noch zu haben ist, ist derzeit zwar nicht bekannt, sein Typ aber schon: „Früher hatte ich immer Südländerinnen, denn eigentlich stehe ich eher auf den rassigen, dunklen Typ. Aber meine letzte Freundin war blond. Deshalb: es gibt hübsche braunhaarige Frauen, aber auch hübsche blonde Frauen. Ich mag einfach Frauen, die natürlich sind, die lachen, die Humor haben, die eine gewisse Intelligenz mitbringen und nicht rauchen“, sagte er noch im Mai.

Bachelor in Paradise 2019: Das sind die Kandidaten

Aber jetzt mal ran zu den Kandidatinnen. Auf diese Frauen können Sie sich freuen:

Ex-“Bachelor“, Ex-“Bachelor in Paradise“, Nervensäge aktuell: Carina Spack (23)

Carina ist dem eifrigen Bachelor/ette-Zuschauer bekannt, denn sie warb bei der Bachelor-Staffel 2018 um Daniel Völz, und sorgte wegen einiger Allgemeinwissens-Lücken für Aufsehen. Bei "Bachelor in Paradise" 2018 sorgte Carina wegen einer Dreiecks-Beziehung für ein wenig Schlagzeilen.

+ Auch Carina Spack hofft bei Bachelor in Paradise auf weitere Rosen. © TVnow

Noch etwas lau in der Herz-Gegend: Jade Übach (25)

WeilJade in der Bachelor-Staffel 2019 mit Andrej Mangold nicht so richtig warm geworden ist, schied sie vor den Homedates freiwillig aus.

+ Jade Übach ist Flugbegleiterin und war in der Staffel mit Andrej Mangold dabei. © TV now

Münchnerin mit Herz: Ernestine Palmert (27)

Ernestine hatte in der Bachelor-Staffel 2019 mit Andrej Mangold eher freundschaftlich zu tun, jetzt versucht es die Bayerin in der neuen „Bachelor in Paradise“-Staffel nochmal. Laut ihrem Instagram-Profil wohnt sie nämlich in München.

https://www.instagram.com/ernestine_michele/?hl=de

+ Ernestine Palmert ist Absolventin des International Management und war ebenfalls in der Staffel mit Andrej Mangold dabei. © TVnow

Laut mit Herz: Meike Emonts (28)

Die Kölnerin Meike ist eher etwas laut, das sah man in der Bachelor-Staffel 2018 mit Daniel Völz.

+ Meike Emonts Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen​ und kämpfte um das Herz von Bachelor Daniel Völz. © Screenshot RTL

Bisher noch ein eher unbeschriebenes Blatt: Michelle Schellhaas (24)

Michelle flog in der vierten "Nacht der Rosen" in der Bachelor-Staffel 2018 mit Daniel Völz raus - sonst ist eher wenig über sie bekannt.

+ Michelle Schellhaas ist Schulbegleiterin und spielte in der Show mit Daniel Völz mit. © TVnow

Schon etwas länger her: Natalie Stommel (30)

Natalie war nur kurz in der Bachelor-Staffel von 2013 mit Jan Kralitschka zu sehen, lange her.

+ Natalie Stommel ist Mitarbeiterin in der digitalen Vermarktung und kämpfte 2013 um das Herz von Jan Kralitschka. © TVnow

So, nun zu den bisher bekannten Männern für die kommende Staffel:

Der Wilde: Filip Pavlovic (25)

Filip wurde in der Bachelorette-Staffel 2018 mit Nadine Klein Dritter, mehr gibt es kaum zu sagen.





Der Fiesling: Rafi Rachek (29)

Rafi machte sich bei der „Bachelorette“ ziemlich unbeliebt. Selbstbewusst ist da noch das freundlichere Adjektiv, arrogant trifft es wahrscheinlich eher. In der Männervilla sorgte das für Unmut, in der vierten Folge ging er freiwillig. Jetzt gibt sich der Dunkelhaarige reumütig: „So böse, wie die meisten über mich denken, bin ich gar nicht“.





Der Unprofilierte: Sören Altmann (34)

Sören ist DJ und kam in der Staffel mit Nadine Klein nur bis zur dritten Folge. Was ihn in der neuen Staffel erwarten wird, da ist er sich schon sicher: „Es sind ja mehr Mädels. Mehr Auswahl, mehr Spaß.“

+ Sören Altmann ist DJ und wollte ebenfalls bei Nadine Klein landen. © TVnow

Wir werden sehen.

sam