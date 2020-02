Damit hätte wohl niemand gerechnet: So viel verdienen die Kandidatinnen beim Bachelor 

Geht es beim Bachelor doch nicht um die große Liebe? Für ihre Teilnahme werden die Kandidatinnen offenbar bezahlt. Doch mit der Summe dürfte kaum jemand gerechnet haben.

Suchen Teilnehmer der Show „Der Bachelor“ tatsächlich die wahre Liebe?

Nun scheinen die Gagen der Teilnehmerinnen enthüllt worden zu sein.

der Teilnehmerinnen enthüllt worden zu sein. Die Summe sorgt jedoch für eine Überraschung.

Köln/Mexiko - Während der aktuelle Bachelor Sebastian Preuss zu Beginn der Staffel noch von vielen Zuschauern für sein natürliches Auftreten gelobt wurde, schrumpft die Beliebtheit des 32-Jährigen mittlerweile von Woche zu Woche. Doch geht es in der TV-Sendung wirklich um die wahre Liebe? Wie Bild nun nämlich berichtet, sollen die Kandidatinnen für ihre Teilnahme an dem TV-Format* sogar bezahlt werden.

Bachelor: Bezahlt RTL die Kandidatinnen für die Show-Teilnahme?

Will Bachelor Sebastian Preuss tatsächlich die große Liebe finden? Diese Frage stellten sich viele Zuschauer, nachdem der Rosenkavalier mit einer fragwürdigen Aktion zunächst Kandidatin Linda aus dem Rennen kickte. Auch danach spaltete der 32-Jährige seine Fan-Gemeinde, schließlich küsste der Münchner gleich mehrere Frauen, innerhalb eines Tages. Doch offenbar könnten auch die Damen andere Absichten an dem TV-Format haben. Denn wie Bild berichtet, werden die Kandidatinnen für ihre Teilnahme an der Show offenbar bezahlt.

Wer nun jedoch Gagen wie im RTL-Dschungelcamp erwartet, der dürfte enttäuscht werden. Wie das Blatt nämlich weiter berichtet, sollen die Gagen der Teilnehmerinnen außergewöhnlich gering sein. Manche Frau soll dabei sogar weniger als 1.000 Euro bekommen. Und das, obwohl die Dreharbeiten mitunter mehrere Wochen dauern und die Kandidatinnen in dieser Zeit von ihren normalen Jobs pausieren müssen. Die Ex-Kandidatin Maxime Herbord soll in ihrer damaligen Staffel sogar nur 700 Euro bekommen haben.

„Der Bachelor“ (RTL): Kandidaten-Gage sorgt für Überraschung

Janina Weschta soll dagegen im Jahr 2018 4.000 Euro für die Staffel kassiert haben. Wie Bild weiter berichtet, soll die Gage vor allem vom Bekanntheitsgrad der Kandidatin abhängen. Die meisten Kandidaten sollen demnach rund 3.000 Euro für die Teilnahme an der Show kassieren.

Dabei soll es bereits 1.500 Euro für den Drehstart geben, 1.000 Euro für das Durchhalten und 500 Euro für die Übertragung der Film- und Foto-Rechte. Wie viel die Kandidaten der aktuellen Staffel verdienen, ist noch nicht bekannt.

