RTL-Bachelor bekommt Konkurrenz: Bäckermeister erfindet neues TV-Format 

Der Bachelor auf RTL könnte bald Geschichte sein. Bäckermeister Oliver Güttge aus Lemgo (NRW) hat mit dem Formart "Der Bäckelor" einen Hype ausgelöst.

Die 10. Staffel von "Der Bachelor" auf RTL startete am 8. Januar 2020

Unter 22 Kandidatinnen sucht Sebastian Preuss (29) seine große Liebe.

Das TV-Format bekommt jetzt möglicherweise Konkurrenz.

Lemgo – Der Bachelor Sebastian Preuss begibt sich am Mittwochabend (5. Februar) wieder auf die Suche nach seiner Herzensdame. 22 Frauen kämpfen um den Einzug ins Finale und hoffen auf eine Rose. Das TV-Format auf RTL könnte in diesem Jahr jedoch Konkurrenz bekommen. Bäckermeister Oliver Güttge aus Lemgo tritt in einem Video als "Der Bäckelor" auf.

Das TV-Format "Der Bachelor" (RTL) wird aufs Korn genommen

Über 800 Reaktionen hat der Bäcker aus Lemgo für das Video, indem er sich als Traummann mit der Lizenz zum Backen präsentiert, auf seiner Facebookseite erhalten. Fast genauso oft wurde der 50 Sekunden lange Clip in dem sozialen Netzwerk geteilt und kommentiert. Doch der neue Star stellt klar, dass er im Gegensatz zu Sebastian Preuss, alias "Der Bachelor" (RTL), nicht auf der Suche nach einer Frau ist.

Die Liebe seines Lebens hat der Bäckermeister nämlich bereits gefunden, wie owl24.de* berichtet. Ann-Kathrin Lüttmann heißt die Herzdame an seiner Seite. Das Paar nimmt die RTL-Sendung "Der Bachelor" in dem Video, dass in der Backstube der Bäckerei Güttge in der Echternstraße in Lemgo entstanden ist, aufs Korn. Beim Mehlsack schleppen und Baguette stemmen kommen die Muskeln des Bäckelors zum Vorschein.

"Der Bachelor" auf RTL gegen "Der Bäckelor" auf SAT.1?

Das Rosenverteilen wie bei "Der Bachelor" auf RTL durfte in dem Video des Bäckers aus Lemgo natürlich auch nicht fehlen. Allerdings bekommt in seinem Falle nur eine Person eine Blume, wie der nachfolgende Facepookpost beweist.

Sogar der TV-Sender SAT.1 wurde auf den "Bäckelor" aufmerksam. Beim Frühstücksfernsehen wurde der Star aus NRW vorgestellt. Inzwischen wurde sein Video zur RTL-Sendung "Der Bachelor" über 80.000 Mal geklickt.

Mit den Aufnahmen wollte Oliver Güttge unter anderem zeigen, dass das Arbeiten in Bäckereien jede Menge Freude bereitet hält. Ganz nebenbei hat er damit seinen Bekanntheitsgrad massiv gesteigert. Seine Fans müssen jedoch jetzt ganz stark sein. Ein TV-Format bei SAT.1 wird es voraussichtlich nicht geben. Aber dafür können die RTL-Zuschauer am Mittwochabend (5. Februar) um 20.15 Uhr verfolgen, wie es bei "Der Bachelor" weitergeht. Vorsicht Spoiler-Gefahr: Angeblich schmeißt Sebastian Preuss dann eine Favoritin raus, wie im nachfolgenden Video bekannt wird.

Auch eine Frau aus OWL war in 2020 Kandidatin bei "Der Bachelor", doch aus einem bestimmten Grund entschied sie sich, die Show zu verlassen, berichtete owl24.de*. Welche Kandidatinnen noch im Rennen sind*, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Fotomontage: TVNOW / Arya Shirazi