Bachelorette Nadine Klein: Fans in großer Sorge - So schlecht geht es ihr wirklich nach Blitz-Trennung

Große Sorge bei den Fans von Bachelorette Nadine Klein. Seit der Trennung von Alexander Hindersmann purzeln die Pfunde bei der 32-Jährigen.

Update vom 16. November 2018: Es scheint, als würde Nadine Klein doch mehr unter dem Liebes-Aus leiden, als sie in der Öffentlichkeit preis geben mag.

Ihre Fans äußern ihre Angst um den Gesundheitszustand von Bachelorette Nadine Klein mit besorgten Kommentaren unter den aktuellen Instagram-Bildern ihres Lieblings. „Du hast auch voll abgenommen oder? Passe auf Dich auf und gönne Dir auch ruhige Momente“, lauten die rührenden Worte einer Userin. Eine andere Followerin betrauert den Verlust von Nadine Kleins einstigen Rundungen: „Ich habe deine tollen Kurven so gemocht, da gerade du nicht eine der superschlanken Frauen warst. Jedoch bist du so so schlank geworden.“

Bachelorette 2018 bei RTL: Nadine Klein spricht über ihr Gewicht

Andere Fans bitten die aktuelle Bachelorette sogar um Diät-Tipps. Um ihre Follower zu beruhigen und wilden Spekulationen einen Riegel vorzuschieben, äußerte sich Nadine Klein jetzt in einer Instagram-Story: "Ich will mal kurz auf etwas eingehen, wozu ich in letzter Zeit viele Nachrichten von euch bekommen habe. Und zwar ist es das Thema 'Habe ich abgenommen, und wenn ja, wie und wie viel. So wie ihr mich in der Sendung gesehen habt, da habe ich ungefähr fünf Kilo mehr gewogen", erklärte die 32-Jährige. "Ja, ich habe seitdem abgenommen. Aber nur durch Stress und die ganze letzte Zeit. Da gibt es kein Geheimnis, es ist einfach nur Stress. Das will ich nicht empfehlen."

"Die Bachelorette": Trennung von Alex wegen GNTM-Kandidatin? Nadine spricht Klartext

Update vom 10. November 2018: Sie waren das Traumpaar von "Die Bachelorette" – doch lange hielt die Liebe von Nadine Klein und Alexander Hindersmann dem Druck nicht stand. Mittlerweile sind die beiden getrennt, wie nordbuzz.de* berichtete. Und die "Bachelorette"-Fans fragen sich: "Woran scheiterte die Beziehung?" Hat eventuell sogar eine ehemalige GNTM-Kandidatin dazu beigetragen?

Am Freitagabend postete Alex laut Bild nämlich ein Foto von sich und GNTM-Kandidatin Gerda (die in ihrer Staffel hauptsächlich wegen ihres Instagram-Husbands in Erinnerung blieb). Arm in Arm und breit grinsend sind die beiden auf dem Foto – das mittlerweile gelöscht wurde – zu sehen. Darauf auch prominent: Gerdas Mega-Dekolleté. Die beiden wirken vertraut, zufrieden. Steckt da etwa mehr dahinter als nur ein freundschaftliches Foto? Ist Gerda der Grund, warum es zwischen Nadine und Alex nicht klappte?