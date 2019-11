Bambi-Verleihung 2019 im Live-Ticker: Drei Musiker wollen Publikumsliebling werden

Bei der 71. Bambi-Verleihung sind unter anderem Stars wie Lena Meyer-Landrut zu Gast. In unserem Ticker halten wir Sie über alle Highlights des wichtigsten deutschen Medienpreises auf dem Laufenden.

Am Donnerstag, 21. November , wird wieder Deutschlands wichtigster Medienpreis, der Bambi , verliehen.

, wird wieder Deutschlands wichtigster Medienpreis, der , verliehen. Unter anderem sind Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor zu Gast bei der 71. Bambi-Verleihung .

. Einige Preisträger stehen schon fest.

Update vom 21. November 2019, 15.26 Uhr: Das Rennen um den Preis in der Kategorie Publikumsliebling wird erst heute Abend entschieden. Für drei verschiedene Musiker können die Zuschauer bei dieser Bambi-Kategorie bis 21.30 Uhr online abstimmen. Einige andere Preisträger stehen hingegen schon fest. Frauen, die in der Nacht auf Freitag mit einem goldenen Reh nach Hause gehen werden sind unter anderem Königin Mathilde, Sarah Connor und Shirin David.

Den Ruhm der Preisverleihung werden sich diese Damen mit Hollywood-Star Naomi Watts (51) teilen. Die Schauspielerin, die mit dem Film „King Kong“ bekannt wurde, wird ihren Preis ebenfalls persönlich entgegennehmen. Ihre lange Schauspielkarriere soll so gewürdigt werden, verkünden die Bambi-Awards auf Instagram.

Neben Naomi Watts ist auf dem offiziellen Instagram-Account der Bambi-Preisverleihung auch Florian David Fitz zu sehen. Der Schauspieler wird am Tag nach seinem 45. Geburtstag über den roten Teppich bei glamourösen Veranstaltung laufen. Dabei könnte er diversen prominenten Blondinen begegnen: Moderatorin Sylvie Meis (41), YouTuberin Dagi Bee (25) und Model Pamela Reif (23) kommen zur Bambi-Verleihung.

Zudem wurde Fußballtrainer Joachim Löw (59) als Gast des Medienpreises angekündigt. Nicht nur zu Gast sind drei erfahrene Schauspielerinnen, die den Ehren-Bambi als starke Frauen des deutschen Films erhalten werden: Gaby Dohm, Uschi Glas und Michaela May spielten 1984 bereits gemeinsam in der Serie „Die Wiesingers“, wie der MDR berichtet.

Bambi-Verleihung 2019 im Live-Ticker: Diese Preisträger stehen bereits fest

Bei der Bambi-Verleihung flanieren jedes Jahr prominente Gesichter aus dem Showbusiness, sowie Politik, Wirtschaft und Sport über den roten Teppich und hoffen auf ein Goldenes Rehkitz. Aber auch für das ein oder andere Skandälchen ist der Bambi bekannt. Unvergessen bleibt beispielsweise die Verleihung des Bambi-Integrationspreises an Rapper Bushido im November 2011, worauf eine Protestwelle von anderen Künstlern folgte.

In diesem Jahr wird erstmals im Festspielhaus in Baden-Baden der Medien- und Fernsehpreis der Hubert Burda Media verliehen. Schon im Vorjahr hatte das Medienunternehmen Burda angekündigt, die Verleihung des Bambi ab 2019 erneuern zu wollen. Die Gala soll offener werden. Die ARD überträgt die Preisverleihung live ab 20.15 Uhr. Alle weiteren Infos zur Bambi-Übertragung im TV und im Live-Stream finden Sie auf tz.de*.

Bambi 2019: Diese Preisträger stehen schon fest

Einige Bambi-Preisträger wurden schon vorab bekannt gegeben: Zum Beispiel bekommt Sängerin Sarah Connor (39) ihren ersten Bambi. Sie wird in der Kategorie Musik National ausgezeichnet. Laut Jury ist „Sarah Connor ein Kraftwerk mit Herz und Power ohne Ende“.

Social-Media-Star Shirin David (24) erhält einen Bambi in der Kategorie Shootingstar. Damit würdigt die Jury „den kometenhaften Aufstieg des Social-Media-Superstars und ihr besonderes Gespür für Inhalte, die junge Leute begeistern.“ Die Influencerin und Sängerin begeistert auf Instagram 5 Millionen Menschen mit ihren Beiträgen, auf YouTube hat sie knapp 2,7 Millionen Abonnenten. Der wurde unter anderem auf dem Instagram-Account von Bambi angekündigt:

Für ihre herausragenden Leistungen werden in der Kategorie Sport zwei deutsche Ausnahmesportler gewürdigt. Zehnkämpfer Niklas Kaul (21) und Schwimmstar Florian Wellbrock (22) erhalten den Preis am 21. November. Außerdem gaben die Veranstalter bekannt: In der Kategorie Charity wird Königin Mathilde der Belgier (46) ausgezeichnet.

Lena Meyer-Landrut und Co.: Wer darf beim Bambi 2019 noch auf ein goldenes Reh hoffen?

Die übrigen Preisträger werden am Abendlive bekanntgegeben. In der Kategorie Film National sind die Filme „25 km/h“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Das perfekte Geheimnis“ nominiert. Auf einen Bambi in der Kategorie Schauspielerin National hoffen Jella Haase, Luise Heyer und Alexandra Maria Lara. Bei den männlichen Schauspielern sind Alexander Fehling, Bjarne Mädel sowie Uwe Ochsenknecht nominiert.

In der Kategorie Publikumsliebling können Bambi-Fans noch zwischen drei Musikern abstimmen: Soll Lena Meyer-Landrut, Nico Santos oder Max Giesinger das goldene Reh gewinnen? Hier können Sie für Ihren Favoriten stimmen.

So war der Bambi 2018: Glamour pur! Diese Roben raubten uns den Atem

