Barbie: Kritik zum neuen Kinofilm

Von: Mario Giglio

Teilen

Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie in einer Szene des Films „Barbie“. © -/Warner Bros. Entertainment/dpa

Nach monatelangem Hype um Greta Gerwigs Spielzeugmarkenfilm „Barbie“ steht nun endlich das Date mit der von Margot Robbie gespielten Puppe, die sich auf ein existentielles Abenteuer in die reale Welt begibt. Aber hat das alles auch Substanz oder ist es nur rosa Reklame?

Kinokulturell steht der Sommer 2023 voll und ganz unter dem Barbenheimer-Zeichen - jenem wundervollen Gegensatz zwischen Greta Gerwigs augenzwinkerndem, girly Abgesang auf „Barbie“ und Christopher Nolans bierernstem Filmbro-Magneten „Oppenheimer“, die gleichzeitig am 20. Juli erscheinen. Schon seit dem ersten Teaser, der sich auf den anspruchsvollen Sci-Fi-Klassiker „2001: A Space Odyssey“ bezog, wollte man mit der Puppenkomödie eingefleischte Cineasten ansprechen und als Film ernstgenommen werden, während die Stars in Interviews beteuerten, es sei das beste Drehbuch, das sie je gelesen hätten. Eine äußerst gelungene Marketing-Kampagne tat ihr Übriges, den pinken Hype für den Film von Warner Bros. und Mattel Films aufrecht zu erhalten. Nun ist der Streifen in den Kinos. Doch ist das Plastikleben wirklich zu erstreben, wie Aqua einst besser reimend sangen?

Besagte Kampagne bestand auch aus zwei weiteren Trailern, die leider schon eine Menge vorausnahmen, so dass man durch die erste und bessere Stunde von Barbie sitzt, ohne viel Neues zu sehen. Effektiver wäre es gewesen, das doch sehr clevere Grundkonzept bis zur Veröffentlichung unter Verschluss zu halten. Die klamaukigen Gags allein glitzern nämlich nicht unbedingt.

Darum geht es im „Barbie“-Film

Barbie (Margot Robbie) lebt mit unzähligen Barbies (Issa Rae, Dua Lipa, Hari Nef, ...) sowie Ken (Ryan Gosling) und jeder Menge Kens (Kingsley Ben-Adir, Nctuti Gatwa, ...) plus Alan (Michael Cera) im pinken Barbieland, wo man glaubt, durch den positiven Einfluss der inspirierenden Puppe Feminismus in der realen Welt durchgespielt zu haben. Eines Tages kommen der stereotypen blonden Barbie jedoch finstere Gedanken, die sich auch auf ihre perfekte Erscheinung auswirken. So begibt sie sich zur kaputtgespielten Barbie (Kate McKinnon), die hier die Campbell‘sche Rolle der Mentorin auf der Heldinnenreise übernimmt und gleichzeitig Galadriel und Mädchenmerlin ist. Von ihr erfährt Barbie, dass sich ein Riss zur Realität aufgetan hat, durch den sie reisen muss, um das Mädchen zu finden, das mit ihr spielt, um zu erfahren, warum sie so traurig ist.

Mit Ken im Gepäck macht sie sich auf die Reise und staunt nicht schlecht über unsere patriarchale Welt voller Brauntöne und Sandalen. Als sie das Mädchen Sasha (Ariana Greenblatt) ausfindig macht, muss sie außerdem feststellen, dass Barbie mittlerweile keinen guten Ruf mehr genießt, da sie Girls größtenteils unrealistische Schönheitsvorstellungen vorgibt, wie der unvernünftig-woke dargestellte Teenager im Film über die verfilmte Marke schimpft. Viel weiter geht die Kritik am Produkt dann auch kaum.

Wie sich allerdings herausstellt, waren es die finsteren Gedanken von Sashas Mutter Gloria (America Ferrera), die Barbies existentielle Krise ausgelöst haben. Die arbeitet für Mattel, wo der Chef (LEGO-Film-Veteran Will Ferrell) zur Jagd auf die ausgebüxte Puppe bläst. Ken nimmt unterdessen Notiz von der männerdominierten Welt und bringt diesen Chauvinismus zurück nach Barbieland, das er nach realem Vorbild Bro-tastisch umgestaltet...

Life in plastic, it‘s... okay

Barbie hat erstaunlich Schlaues zu sagen über die unmögliche Erwartungshaltung gegenüber Frauen, self image und die Rolle, die das Mattel-Produkt bei dem Ganzen spielt. Der Film vertraut seinem Publikum aber nicht genug, um diese Thesen nicht in einem fünfminütigen Monolog vor dem Showdown als regelrechten Vortrag einzuschieben.

Man spürt richtig, wie Greta Gerwig und Noah Baumbach haderten, einen intelligenten, selbstkritischen „Barbie“-Film zu Papier zu bringen. Wie sie immer wieder augenzwinkernde, feministische Meta-Kritik in die High-Concept-Prämisse einbauten, um nicht nur oberflächlichen 90er-Jahre-Spice-Girls-Feminismus im klassischen Barbie-Sinne zu machen oder zur selbstironischen Reklame zu werden. Funktioniert das nur so halb oder ist das schon Dialektik?

Was Erwartungen angeht, sollte man sich allerdings weniger auf ein humoristisches „Mulholland Drive“ und mehr auf einen ausgedehnten „Saturday Night Live“-Sketch mit Message gefasst machen.

Angepasste Erwartungen können in diesem Fall nämlich vor Enttäuschungen schützen. Momente der Brillanz gibt es zwischendurch immer wieder, auch dank des perfekten Castings von Margot Robbie, wurden aber von Trailern vorausgenommen, die mehr Hype als das finale Gesamtprodukt verdienten.