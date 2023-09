Porzellan-Bild bei „Bares für Rares“ zeigt berühmtes Motiv - Original aus Dresden gilt als vernichtet

Die büßende Magdalena

+ © ZDF Bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit Horst Lichter wurde ein Porzellan-Bild mit einem berühmten Motiv verkauft. Das Original von Pompeo Girolamo Batoni gilt als vernichtet, seit 1945 in Dresden. © ZDF

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Reichert schließen

Weitere schließen

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit Horst Lichter wurde ein Porzellan-Bild mit einem berühmten Motiv verkauft. Das Original-Motiv von Pompeo Girolamo Batoni gilt als vernichtet, wohl 1945 in Dresden.

Köln - In der Folge der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ von Montag, 11. September, mit Moderator Horst Lichter bringt Kristian Leschke aus Leipzig ein besonderes Gemälde zum Verkauf in das Walzwerk in Pulheim bei Köln. Die Porzellan-Bildplatte stammt von der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM).

Porzellan-Bild bei Bares für Rares zeigt berühmtes Motiv - Original gilt als vernichtet

Der 53-jährige Verkäufer ist bereits zum dritten Mal da. Leschke, von Beruf Versicherungskaufmann, fand die Porzellan-Bildplatte vor einigen Jahren auf einem Flohmarkt in einer Wühlkiste, bezahlte zusammen mit zwei anderen Objekten 150 Euro - in der Annahme, es handelt sich um einen Druck. „Es sieht historisch aus“, sagt Experte Colmar Schulte-Goltz aus Essen.

„Das, was Sie mitgebracht haben, ist etwas ganz tolles“, führt der Kunsthistoriker aus. „Es ist ein Beispiel für die große Geschichte des europäischen Porzellan-Bildes. Im 19. Jahrhundert reproduzierte man große Meister der Gemäldegalerien beispielsweise auf Porzellan-Platten, in extrem verkleinerten Maßstab.“

Die Bildplatte wurde als Weißware 1925 von der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin geschaffen, 1763 von Friedrich dem Großen gegründet. „KPM war schon früh dafür bekannt, weißes Porzellan von hoher Qualität machen zu können“, erklärt Colmar Schulte-Goltz. Die gezeigte Darstellung habe indes ihren Ursprung in Italien.

Das Originalbild wurde von Pompeo Girolamo Batoni, einem berühmten Barockmaler, 1742 geschaffen. Das Motiv zeigt Maria Magdalena büßend in der Kontemplation. Das Originalbild, das etwa 1,90 Meter breit war, ist verschollen. „Die büßende Magdalena“ soll gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört worden sein.

Das Bild befand sich lange in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Erstmals lässt es sich 1754 in einem Inventar der Königlichen Galerie in Dresden nachweisen. Es zählte es zu den beliebtesten Werken der Gemäldegalerie und wurde, vor allem in 19. Jahrhundert, hundertfach kopiert. Es gilt seit 1945 als vernichtet.

Das Bild auf der Porzellanplatte bei „Bares für Rares“ wurde von Arno Häckel gemalt, etwa in den 1950er Jahren. Er war ein bekannter Porzellanplatten- und -bildnismaler, der unter anderem für die Wallendorfer Porzellanmanufaktur tätig, war die 1764 in Lichte-Wallendorf in Thüringen gegründet worden war. Colmar Schulte-Goltz schätzt den Wert auf 450 bis 550 Euro.

Video: Darum trägt „Bares für Rares“-Star Horst Lichter jetzt Vollbart

Im „Bares für Rares“-Händlerraum, in dem Elisabeth Nüdling aus Fulda und Susanne Steiger aus Köln dieses Mal nicht dabei sind, dafür aber Fabian Kahl aus Thüringen, gibt dann Wolfgang Pauritsch das erste Gebot ab. „Sehr, sehr elegant“, meint er und bietet 300 Euro. Letztlich bekommt Steve Mandel aus Monschau in der Eifel den Zuschlag für die gemalte Porzellan-Bildplatte - für 600 Euro.

In der XXL-Sommer-Sonderausgabe von „Bares für Rares“ (ZDF), die am 6. September aus dem weltbekannten Kloster Eberbach in Hessen lief, wollte Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein zuletzt eine alte Lampe ihrer Eltern verkaufen. „Das war ein Albtraum!“, sagte sie bei der Erinnerung an den Kauf vor 40 Jahren.