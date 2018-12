„Bauer sucht Frau“: Wo ist Bauer Marco bloß abgeblieben? Rätsel endlich gelöst

Die 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ hatte es in sich. Viele Dramen hielten die Zuschauer auf Trab. Warum wurde die Geschichte von Bauer Marco eigentlich nicht im TV gezeigt?

München - Das Finale der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ ist am Montagabend übertragen worden. In der 14. Staffel war es schon zu Beginn nicht unüblich, dass der ein oder andere Bauer gehen musste. Bereits vor dem Sendestart der Show flogen nämlich vier Kandidaten raus.

Eine RTL-Sprecherin hatte dies gegenüber Bild bestätigt: „Von den 16 Kandidaten, die wir zu Pfingsten vorgestellt haben, schafften es leider nur zwölf Männer in die Sendung.“ Einen von ihnen traf es jedoch ganz hart: Thomas. „Nur die interessantesten Geschichten werden ausgestrahlt“, sagte die Sprecherin. Die Bild formulierte es im Anschluss einfacher: „Thomas war zu langweilig.“

„Bauer sucht Frau“: Auch Bauer Marco war plötzlich nicht mehr zu sehen

Doch das ist bei den Fans wohl längst vergessen. Viel mehr enttäuscht sind sie immer noch über die Abwesenheit von Bauer Marco. Schließlich hatte er es doch in die Sendung geschafft und sich beim Scheunenfest für die rothaarige Laura entschieden. Fortan wurde die Geschichte rund um die beiden jedoch nicht mehr in der Staffel gezeigt. „Was ist eigentlich mit Bauer Marco?“, hatten einige sichtlich verwunderte Fans der Staffel auf Facebook geschrieben. Auf einen Kommentar vor dem Finale antwortete die Facebook-Seite von „Bauer sucht Frau“ schließlich: „Von denen hörst du nächste Woche.“

+ „Bauer sucht Frau“: Die Geschichte von Bauer Marco und seiner Laura nicht gezeigt. © MG RTL D / Stefan Gregorowius

Und so war es dann auch: Lediglich im Staffel-Finale wurde aufgelöst, was aus Marco und der 23-Jährigen wurde. Im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause erklärte der Bauer: Sie stünden nach wie vor in Kontakt, ein Liebespaar sei aus ihnen aber nicht geworden. „Der letzte Funke ist bei uns nicht übergesprungen, aber wir stehen noch in gutem Kontakt“, berichtete er.

Und das sei für den Sender auch der Grund gewesen, die beiden nicht mehr in die Sendezeit einzubinden. Demnach hat RTL auf Nachfrage der Bild gesagt: „Da RTL nur die stärksten Geschichten der Bauern und ihrer Frauen zeigt, wurde die Hofwoche von Marco und Laura nicht gesendet.“ Diese Vorgehensweise sei aber schon „seit der ersten Staffel so und das wissen auch alle Kandidaten“.

Dabei begann die Geschichte der beiden vielversprechend. Beim Scheunenfest hatten sie sich noch geküsst. Doch das Liebes-Karussell um Dirk, Bernhard und Lena sowie die Entwicklung der Beziehung von Matthias und Tayisiya waren wohl spannender.

