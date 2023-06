„Bauer sucht Frau“-Star will von zu Hause ausziehen – aus einem ekligen Grund

Von: Julia Cuprakowa

Antonia Hemmer, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, lässt auf Instagram über 260.000 Menschen an ihrem Alltag teilhaben. (Symbolbild) © RTL / Screenshot: antonia_hemmer Instagram / Collage: echo24.de

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer erzählt in ihrer aktuellen Instagram-Story von ungebetenen Gästen und warum sie jetzt panisch von zu Hause ausziehen will. Lesen Sie hier, warum:

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer stand am 27. Juni um sechs Uhr auf, um in ihrem Fitnessraum zu trainieren. Dabei ließ die Blondine die Tür offen. Die ungebetenen Gäste ließen nicht lange auf sich warten.

echo24.de verrät, welche Gäste das genau sind und warum Antonia am liebsten sofort ausgezogen wäre.

Außerdem wächst die „Bauer sucht Frau“-Familie, denn in letzter Zeit gab es gleich zwei Hochzeiten, wenn auch eine etwas überraschend. (jul)