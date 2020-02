„Big Brother 2020“ Moderator Schropp disst den Wendler und es werden Fake-Vorwürfe laut

„Big Brother“2020 startet in die neue Staffel mit Wendler Diss und Fake Vorwürfen. Big Brother is watching you und die User-Community ebenso.

Köln - „Big Brother is watching you“ und das schon seit 20 Jahren. Am Montag war es wieder soweit und14 Kandidatinnen und Kandidaten zogen in die Container- Sendung, wie man sie noch liebevoll zur ersten Staffel nannte. Wie jedes Mal, gibt es aber auch immer wieder Erneuerungen der Behausungen, damit es den Zuschauern und Bewohnern nicht langweilig wird. Diesmal zogen die „Neuen“ entweder in das Luxushaus mit digitalem Feedback der Zuschauer oder in die Blockhütte mit Holzhacken und analogen Leben.

„Big Brother“2020: Auftakt langweilig, Zuschauer genervt

Der Auftakt zur neuen Staffel von „Big Brother“ zog sich dermaßen in die Länge, dass es den Zuschauern vor den Bildschirmen langweilig wurde. Einige zeigten sich bei Twitter enttäuscht von der groß angekündigten Einzugsshow und ließen ihren Frust freien Lauf. Kommentare wie „Es könnte mit dem Einzug ruhig etwas schneller gehen....“ oder „Ich kann nicht mehr folgen. Das ist zu viel Blablabla, was nicht interessiert“ spiegelte die Meinung vieler User wieder.

„Big Brother“2020: Moderator Schropp disst Schlagerstar Wendler

Zum Glück schaffte es Moderator Jochen Schropp mit einer Szene das Publikum und die Twitter-Gemeinde zu erheitern. Kandidat Pat stellte sich im Studio vor mit dem Satz: „Big Brother hat mich schwul gemacht. Mit 12 habe ich gemerkt, dass ich die Person, die ich da so anhimmele ein bisschen besser finde als einfach nur ein Vorbild.“ Als Moderator Jochen Schropp nachhakt kommt heraus, dass Pat damals in BB-Kandidat Walter* verliebt war. Darauf klärte Schropp auf. „Der Walter hat dann Kinder mit einer Freundin von mir gemacht, das tut mir Leid!“. Nicht so schlimm, findet Pat. „Ich war ja damals erst 12, das wäre ja gar nicht gegangen!“ Genau diesen Satz nutzte Moderator als Steilvorlage für seinen Mega-Diss aus. „Na, frag doch mal den Wendler, das hätte der schon irgendwie möglich gemacht!“ Die Twitter- Community war darauf hin hellwach und hatte den größten Spaß.

„Big Brother“2020: Verwirrungen über Fake-Verdacht

Die App, in der die Fan-Beiträge aus den sozialen Medien im Luxus-Glashaus gezeigt wurden, sorgte nur ganz kurz für Begeisterung. „Sie lesen die Tweets im Haus“ oder „Wir kommen ins Fernsehen!“ Danach waren plötzlich alle aufgebracht und verwirrt. Was war geschehen? Die Fans witterten Fake-Kommentare der Redaktion. „Sind die echt, oder hat Big Brother die geschrieben?!“ twitterte ein User. Ein anderer meinte „Die Kommentare sind nicht von Twitter wtf“. Es waren weder Kommentare von Twitter noch von den Redakteuren. Doch die Auflösung lautet: Es waren Bewertungen der „Big-Brother“-App User, die sie über die Bewohner machten. A

WIR KOMMEN INS FERNSEHEN LIEBE TL#BigBrother — wall time (@plank25437236) 10. Februar 2020

