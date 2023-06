Black Mirror: Autor versuchte, eine Episode mit ChatGPT zu schreiben

Black Mirror-Autor Charlie Brooker © Netflix/IMAGO

Charlie Brooker, das Mastermind hinter den Technik-Alpträumen aus „Black Mirror“, hat mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT herumgespielt, um zu sehen, was passieren würde, wenn man eine Episode mithilfe des Chatbots schreibt. Das kam dabei heraus...

Seit 2011 liefert der britische TV-Autor Charlie Brooker mit der dystopischen Netflix-Anthologieserie „Black Mirror“ verstörende Technikmärchen ab, in denen beleuchtet wird, wie wir uns in Zukunft das Leben schwer machen könnten... oder es schon tun. Die Pointe hat dabei meist mehr mit dem menschlichen Element als mit der gruseligen Gerätschaft zu tun, doch ein bisschen gerechtfertigtes Tech-Misstrauen darf man dem Mastermind hinter der Serie schon zuschreiben.

So ist es eigentlich kein Wunder, was dabei herauskam, als Brooker sich mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT befasste, die derzeit in aller Munde ist. Er berichtet über erste Versuche: „Als Erstes versuchte ich ‚generiere eine Black-Mirror-Episode‘ einzugeben und es kam etwas heraus, das auf den ersten Blick plausibel aussah, aber auf den zweiten Blick Mist war. Denn alles, was es tut, ist die Zusammenfassungen der ‚Black Mirror‘-Episoden durchzugehen und sie irgendwie zusammenzumischen. “Wie seine weitere Zusammmenarbeit mit ChatGPT aussah, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)