Blue Bloods: Die Stars der Cop-Serie zeigen ihre echten Familien

So zeigen sich die Darsteller der Serie „Blue Bloods“ mit ihren Liebsten auf dem Roten Teppich © IMAGO

In der Serie „Blue Bloods“ steht die Familie Reagan im Mittelpunkt, deren Mitglieder traditionell bei der Polizei von New York City arbeiten. Die Darsteller der erfolgreichen Serie zeigen hier ihre Familien aus dem wahren Leben.

Seit 13 Staffeln sorgt die Familie Reagan aus der Serie „Blue Bloods“ für Recht und Ordnung in New York City und am Abendbrottisch. Eine 14. Staffel hat CBS bereits bestellt, es ist also noch lange kein Ende in Sicht.

Neben ihrer Vorliebe für Polizeiarbeit zeichnen sich die Mitglieder der Reagan-Gang oft durch einen besonders großen Familiensinn aus. Doch wie die Liebsten der Darsteller:innen in echt aussehen, seht Ihr nicht auf der Mattscheibe, sondern in dieser Fotostrecke.

Tom Selleck

Tom Selleck und Ehefrau Jillie Mack auf einer Premiere im Jahr 2017 © IMAGO

Der Hollywood-Star Tom Selleck gelangte in den 1980er Jahren zu Ruhm und Ehre als Titelfigur in der langlebigen Serie „Magnum, P.I.“. Zu dieser Zeit war er mit Jacqueline Ray verheiratet und adoptierte ihren Sohn, den Musiker Kevin Shepard. Die Trennung erfolgte 1982.

1986 trat er mit Jillie Joan Mack vor den Traualtar. 1988 wurde das Paar Eltern einer Tochter namens Hannah. Die anderen Darsteller und ihre Familien sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)