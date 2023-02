Blue Bloods: Wieso muss die erfolgreiche Serie um eine Verlängerung bangen?

Blue Bloods muss um die Verlängerung diesmal bangen © CBS

CBS hat bereits viele der eigenen Erfolgsformate verlängert. Bislang fehlt jedoch Blue Bloods in der Liste. Ist die 14. Staffel in Gefahr oder muss womöglich das Ensemble verkleinert werden, damit es weitergehen kann?

„CSI: Vegas“, „NCIS“ und auch schon so manche Comedy ist bei CBS längst verlängert. Doch zu „Blue Bloods“ wurde noch keine Entscheidung gefällt. Deadline meldet nun, dass die Polizeiserie, die sich aktuell in ihrer mittlerweile 13. Staffel befindet, tatsächlich in Gefahr schwebt und womöglich abgesetzt werden könnte.

Deadline meint zwar, dass die Chancen schon eher in Richtung Verlängerung tendieren, nachdem man zwischendurch mehrere Wochen in einer Verhandlungssackgasse gesteckt hatte, doch auch einige Kostensparmaßnahmen seien nötig, um den Dauerbrenner mit Tom Selleck an der Spitze am Leben zu erhalten. Wahrscheinlich müssen hier Darsteller gehen oder zu Nebendarstellern werden, denn es gebe sieben Personen mit Hauptdarstellerverträgen und fünf wiederkehrende Gastdarsteller, die in jeder Folge mitmischen. Was es als Blue-Bloods-Fan sonst noch zu bedenken gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)